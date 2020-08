Marella sceglie Amanda Charchian

LUGANO - Per Marella ART. 365 la Charchian è fotografa e modella allo stesso tempo, davanti e dietro la lente, rivelando un immaginario di collezione cinematografico, carico di intimità e fascino. Le immagini sono ambientate all’interno dell’iconica villa di Osvaldo Borsani a Varedo (MB), un gioiello della storia dell’architettura italiana.

Con i suoi volumi razionalisti e le geometrie nette, è un palcoscenico perfetto per esaltare le texture e il lato glam della collezione, nonché per legarsi agli artwork dell’autrice.

«Sono interessata al rapporto fra il corpo, l’architettura e la femminilità. E allo stesso tempo, al modo in cui si possono integrare nello scatto i capi di abbigliamento, il loro design, il loro vissuto. È fantastico isolare quel momento di perfezione assoluta e renderlo senza tempo».

«Il progetto ART. 365 è stata una grande sfida: per la prima volta sono stata sia fotografa che soggetto, è stata davvero una grande emozione».

Gli iconici items del progetto si arricchiscono per questo Autunno Inverno 2020 di declinazioni night out e dettagli glamour: frange di strass illuminano profondi scolli a V e regalano riflessi diamond a tasche e spalline. Il blazer must have di stagione è senza revers, da portare con il pantalone ampio a vita alta con bande laterali a contrasto, per un boost di femminilità.

Il black e il white, tratti signature della collezione, sono declinati anche in una versione grafica, macro e micro. Grafismi pop definiscono anche l’intervento del colore: sunshine yellow e bright pink. L’abito corto diventa couture e sofisticati fiocchi definiscono top, gilet, bluse e abiti.

Pezzi minimal, unici e indispensabili.

