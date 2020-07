Alimentarsi correttamente per combattere il diabete mellito tipo 2

Il diabete mellito di tipo 2 è una patologia metabolica che interessa principalmente soggetti in età adulta ed è caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di zuccheri nel sangue. Le cause di questa malattia sono multifattoriali, nello specifico vi è una condizione di insulino-resistenza. L’insulina è un ormone deputato proprio alla regolazione della glicemia post-prandiale e nei diabetici purtroppo questo ormone non funziona come dovrebbe. Dal diabete poi derivano una serie di gravi complicanze, ecco perché è importante capire come comportarsi quando ci si trova in presenza di questa patologia. Troviamo tra le cause principali del diabete due fattori molto “semplici” e relativi alla vita quotidiana del soggetto: alimentazione e stile di vita.

Possiamo controllare e migliorare questa patologia semplicemente facendo attenzione a questi due fattori?

La risposta è sì. Una cattiva alimentazione e la sedentarietà sono deleteri. Ci vuole un piccolo sforzo per capire quanto nella nostra vita un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano possano salvarci da diverse malattie e quanto valga la pena di provare a migliorare questi due aspetti. Nutrirsi in modo corretto in realtà è qualcosa di molto semplice ma affatto scontato ecco perché tutti dovremmo porci la domanda “sono sicuro di alimentarmi in modo corretto?”. Certo, per il diabete di tipo 2 ci sono tantissimi farmaci in commercio, questi farmaci però ci aiutano semplicemente a convivere con questa malattia senza risolverla in modo definitivo.

La farmacia non è solo un luogo dove ritirare medicamenti, ma anche un luogo dove poter chiedere informazioni e consigli utili per stare meglio e chiedere al proprio farmacista “come potrei migliorare la mia alimentazione e il mio stile di vita?”.

