Post Covid-19: Come cambieranno i matrimoni dopo la pandemia?

MORBIO INFERIORE - È ormai ufficiale da qualche giorno, la notizia che da domani saranno di nuovo possibili gli eventi fino ad un massimo di 300 persone. Il fatidico “Sì” bloccato dal Corona virus quindi riparte! Ma cosa è cambiato e come cambieranno i matrimoni dopo la pandemia?

Certamente la ripresa sarà lenta e graduale e non sarà possibile ricominciare subito con la celebrazione dei matrimoni, poiché quelli previsti nel periodo estivo sono stati praticamente tutti rinviati in autunno o inverno e l’organizzazione si è fermata ad inizio marzo. Alcune coppie hanno deciso di mantenere la stessa data che avevano scelto inizialmente per sposarsi con il rito civile in presenza di pochi intimi e posticipare i festeggiamenti con la cerimonia religiosa o simbolica tra qualche mese insieme a tutti gli altri invitati.

Nelle location dove si svolgeranno i ricevimenti andranno riorganizzati gli spazi per poter garantire il rispetto del mantenimento delle distanze tra gli invitati e tutti i fornitori presenti durante la giornata del matrimonio dovranno usare le dovute precauzioni. Gli sposi da parte loro dovranno prestare ancora più attenzione alla suddivisione dei tavoli degli ospiti cercando di raggrupparli per nucleo famigliare. Per il momento è sconsigliato l’allestimento della tavolata imperiale.

Il vantaggio di un evento privato come il matrimonio è sicuramente quello di poter assicurare la tracciabilità dei contatti nell’eventualità che dovesse verificarsi un nuovo caso di Covid-19.

Comunque sia l’auspicio è che per il mese di settembre, periodo in cui si prevede che possa riprendere a pieno ritmo la stagione dei matrimoni, la situazione si sia normalizzata così da permettere agli invitati di fare i propri auguri agli sposi con i classici e tanto desiderati baci e abbracci.