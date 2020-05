Beauty: Coronavirus e l’intimità di coppia svanita

LUGANO - Cari lettori in questo periodo particolare ci troviamo tutti davanti a tutta una serie di scelte. Cosa fare con la nostra vita? Accettiamo questa sfida e cambiamo?

Cambiare qualcosa nella nostra relazione? Cambiare profondità e l’intimità nella coppia? E finalmente cominciare a vivere quello che davvero desideriamo?

Ci vuole coraggio e la tua attenzione. Perché dove va l’attenzione va l’energia!

L`intimità nella coppia

Una delle particolarità che stiamo affrontando tutti in questo periodo, é la possibilità di avere o non avere un intimità nella coppia. Tanti hanno un compagno/a un altro paese e non si possono vedere. Altri stavano affrontando la sfida stando ogni giorno insieme 24/24. Ancora più difficile per chi ha bambini, non andavano a scuola o all’ asilo ed erano costretti ad essere mamma e papà per tutta la giornata.

Creare uno spazio per l`intimità è stato quasi impossibile. Specialmente per coloro che non erano in grado di crearla già prima. L’intimità è importante crearla sempre, con o senza quarantena. È un nutrimento per la coppia. È come l`acqua per un fiore, senza muore.

L`intimità con se stessi

Voglio sottolineare quanto è importante creare prima l’intimità con se stessi, scoprire la tua sensualità. Quanto conosci il tuo corpo? Quanta attenzione dai?

Il 95% della popolazione è abituata ad accontentarsi intimamente andando direttamente a stimolare organi sessuali senza dare attenzione alle altri parti del corpo. Purtroppo nessuno ci ha insegnato come trattare i nostri corpi intimamente e soprattutto con amore e con rispetto. Manca questa profonda educazione. La fonte più diretta e conosciuta è il porno. Dove la realtà è fortemente limitata. Invece donna e uomo hanno un sistema sessuale totalmente diverso. La sessualità pornografica – che non giudico – porta una grande confusione in ognuno di noi e confonde la realtà che è rappresentata da una profonda sessualità sana.

Il sistema sessuale primario e secondario

Ecco sistema sessuale primario e secondario della donna e uomo. Cosa significa? Dove accarezzare, toccare, stimolare la donna o uomo prima e dove dopo. Quindi dove portare l’attenzione prima e dove dopo.

Donna e parti del corpo dove portare attenzione prima:

Sistema primario femminile:

- viso, labbra, lingua, collo, testa

- zona del torace, seno (ma senza capezzoli)

- pancia zona alta

- la parte delle cosce inferiore, polpacci, caviglie

- mani, braccia

- schiena, spina dorsale

- sedere, glutei

Uomo e parti del corpo dove portare attenzione prima:

Sistema primario maschile:

- parte delle coscie superiore

- lingam, testicoli = organi intimi

- basso addome

- capezzoli

- collo (parte posteriore)

- viso

- schiena e spina dorsale

- sedere, glutei

Donna e parti del corpo dove portare attenzione dopo – quando si aumenta l’eccitazione e l’energia sessuale:

Sistema secondario femminile:

- parte esterna delle cosce

- basso addome

- capezzoli e la parte sotto il seno

- bocca interna

- parte posteriore della coscia

- yoni

Uomo e parti del corpo dove portare attenzione dopo – quando si aumenta l’eccitazione e l’energia sessuale:

Sistema secondario maschile:

- parte bassa delle cosce

- parte alta della pancia

- torace

- viso

- mani, braccia e resto del corpo

Praticamente potete immaginare una spirale che per la donna va da fuori a dentro e per l’uomo da dentro a fuori. Esistono tanti tipi di tecniche di massaggi che insegno alle coppie o singoli per imparare come seguire questo sistema dei corpi e come aumentare l’energia sessuale sacra nel corpo.

Iniziare con voi stessi

Prendete questo come una guida dove cominciare ad accarezzare il vostro corpo durante la fase “fare l’amore con voi stessi”. Invece della semplice masturbazione impara letteralmente a fare l’amore con te stesso/a. Dove andrai con tutta la tua attenzione e amore a toccare il tuo corpo, in questo modo, piano piano si sveglia più percezione e piacere. Segui le zone sopra menzionate.

Ecco come si costruisce la sensualità e amore per te stesso/a. Ecco come si risveglia il tuo corpo.

Conoscere se stessi e la base per un'alta sessualità di qualità in coppia. Allora prenditi il tempo, ora, quando ancora non è possibile viaggiare e non è ancora è tutto al 100% come prima. Prenditi il tempo e dedicalo a te stesso! Vai a scoprirti, cambia modalità di fare l’amore con te stesso. E sai cosa succede? Cambierà la modalità come fai l’amore con la vita. Più gioia, più amore, più leggerezza, più soddisfazione, più sorrisi…Quando fai l`amore con la vita… Vivi quello che davvero desideri.

Consigli per le coppie e per i singoli

Ora si che posso darvi qualche consiglio per questa situazione difficile che come coppie o singoli si sta affrontando:

Compagno/a in Italia:

Dipende tanto da quanto tempo state insieme e quanto ciascuno di vuoi è aperto a sperimentare giochi nuovi.

Vi invito di andare oltre la zona comfort. Accendete il fuoco in voi. uscite dal giudizio di cosa sia giusto o meno. Lasciate andare la vergogna e i sensi di colpa.

Prendete il calendario e scegliete insieme una data per il vostro appuntamento in skype (o altro strumento con video, Zoom, WhatsApp etc.)

Prima dell’appuntamento:

Per la donna – scegli un intimo che ti fa sentire sensuale, splendida, sexy e dea, sorridi quando lo starai scegliendo. Fatti bellissima (make up e capelli curati nel dettaglio). Guardati allo specchio con felicità e fierezza della tua bellezza. Vivi la tua bellezza! Sopra l’intimo indossa un abito speciale, sensuale, sexy, elegante. Ma devi essere contenta e felice quando ti guardi allo specchio.

Per l’ uomo – fatti una doccia speciale, sii più presente quando ti tocchi il corpo. Indossa boxer o intimo che a te piace. Fatti sexy e entra nella tua energia maschile sana. Connettiti anche con la tua parte giocosa, spontanea. Indossa qualcosa dove tu ti senti sensuale (la camicia bianca a noi donne piace tanto, maglietta speciale etc.)

Vi incontrate in skype – tutti e due bellissimi, speciali, sensuali per voi stessi e per voi due. Avete messo attenzione quindi l’energia dentro la vostra relazione.

I vostri occhi luccicano, dopo tanto tempo a vedersi cosi belli, cosi speciali…

Guardatevi profondamente negli occhi senza parole. Poi appoggiate la mano sinistra sul vostro petto e la destra sul bacino. Iniziate a sorridere con gli occhi chiusi, tanto tanto sorridere (si creano gli ormoni della felicità). E cominciate ad inspirare attraverso il naso ed espirare attraverso la bocca aperta (tanto aperta) con il suono haaaa essendo totalmente concentrati sul posto dove avete la mano sinistra, quindi al centro del vostro petto.

Almeno 20 inspiri ed espiri dentro il cuore, totalmente presenti in questo spazio.

Dopo 20 respiri mandate questo sorriso ad ogni cellula nel vostro corpo essendo presenti nel corpo (grande l’esercizio della presenza nel corpo). Poi aprite gli occhi e sorridete insieme guardandovi negli occhi. La donna dice all’uomo : “Onoro il maschile in te”. L’uomo dice “Onoro il femminile in te”. Sempre guardandovi negli occhi. Rifate almeno di nuovo 20 respiri (sempre naso e espiro con la bocca aperta) guardandovi negli occhi. Se per voi è possibile rimanete guardandovi il più a lungo possibile. Chi fa il rituale personalmente alla fine si abbraccia e rifà almeno di nuovo 20 respiri in abbraccio. È un rituale molto profondo per la coppia e vi fa connettere in un altro livello di consapevolezza.

Ricordatevi è un appuntamento speciale! Non si deve parlare! Senza parlarvi iniziate ognuno ad accarezzarvi sensualmente nelle zone sistema primario (donna e uomo sono diverse) e muovendovi con il bacino. Come se stareste ballando. Create cerchi con il bacino. E sempre respirate profondamente espirando dalla bocca con il suono haaa.

Ricordatevi respirazione, movimento, suono. Sono 3 chiavi per accendere il fuoco dell’energia sessuale!

Lasciatevi lo spazio per la creatività, giocate… dopo un certo tempo cominciate a spogliarvi. Sempre tutti e due accarezzandovi, muovendovi e respirando. Vedrete come sarà eccitante, come vi accende. Siete belli, sensuali e in uno stato profondo…. Magia naturale dell’energia sessuale accade!

Continuate, toccate con i vostri ritmi tutte le parti del vostro corpo, poi anche le parti intime. Consiglio a tutti di acquistare olio di cocco per le parti intime, perché è naturale é anche un antinfiammatorio. Ogni tanto vi guardate, ogni tanto siete con gli occhi chiusi presenti nel vostro corpo. Mischiate queste due modalità. Alla fine esploderete insieme o separatamente in un inteso in piacere! …

Coppie a casa 24 su 24

Le coppie a casa fanno stesso rituale ma ovviamente personalmente con un vantaggio che si possono abbracciare e dopo la fase di carezze a se stessi, che sarà uguale, possono entrare nel accarezzarsi entrambi. Anche i vestiti e la specialità dell’incontro sarà uguale. Vestito intimo sensuale etc.

Come dicevo nell’ articolo precedente (clicca qui per leggerlo) è molto importante creare questo spazio speciale per l`intimità. Anche cambiare il luogo. Consiglio di non fare il rituale sul letto dove dormite e dove di solito fate l’amore. Potete mettere un materasso o delle coperte sul pavimento, con cuscini, candele, fiori etc. Anche le coppie via skype possono creare un ambiente piacevole con gli stessi accessori.

Importante per tutti:

Prima del rituale in coppia è importante praticare al meno due volta la tecnica: “l’intimità con se stessi”. Per entrare all’interno dell’armonia e collegamento con il vostro corpo.

Per i singoli ovviamente fare “l’intimità con se stessi” é un appuntamento speciale. Credetemi è magico. Vi insegnerà ancora di amarvi.

Se avete qualche domande scrivetemi.