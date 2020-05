Il cappello in sughero è di moda

PARADISO - Ci proteggono dal solleone o dalla brezza marina, ma danno anche un tocco di stile alla sera o per lo shopping pomeridiano. Sono i cappelli di tendenza. “I modelli in sughero proposti per la primavera-estate sono ecologici nel pieno rispetto dell’ambiente. Sono versatili, impreziosiscono gli outfit estivi sia per il giorno che per la sera, sono adatti alla spiaggia e alla città e regalano personalità e vivacità al look. I cappelli sono il vero must have per la bella stagione, proteggono dalla calura estiva e completano la mise in modo impeccabile” Così ci spiega Silvana, ideatrice di Biocorkdesign.ch, Atelier di Paradiso specializzato nella vendita di articoli in sughero

I cappelli in sughero sono proposti in numerose versioni e resi unici, ogni volta, da tessuti di vari colori che li impreziosiscono.

Fashionchannel