Nails e tendenze: Sarà un’estate eccentrica…

MENDRISIO - I trend dell’estate 2020, saranno i colori vibranti, che spazieranno dall’intramontabile rosso ai blu dalle tonalità chiare come l’azzurro, passando fino al blu elettrico più intenso. Numerose saranno le richieste di abbinare più colori dalle stesse gradazioni, creando divertenti giochi di colore e non succederà soltanto coi rossi e coi blu.

Saranno molto gettonati anche i colori nude, che però dovranno distinguersi in modo evidente dal colore della carnagione della mano, onde evitare un “ton sur ton”.

Per quanto riguarda la forma e la lunghezza, la moda verte in modo categorico a unghie piuttosto corte, facili da gestire, curare e soprattutto pulire, proprio questo è il motivo per cui le lunghezze estreme saranno bandite dal dizionario estivo in materia di unghie. La forma: ci sarà il ritorno al soft squared o la classica mandorla, a dipendenza della tipologia di mano e dalla forma dell’unghia, il professionista consiglierà lo stile più adeguato.

Nail art? Quest’anno stravolgerà tutti, anche le clienti più sobrie, non potranno infatti mancare coloratissimi dettagli artistici, uno per mano, per sottolineare l’eccentricità della stagione; senza dimenticare l’eleganza, queste piccole opere d’arte potranno essere permanenti (fino al prossimo trattamento) o rimovibili, dalla cliente stessa.

