Miss Mamma Eleganza ai tempi del Coronavirus

Pavlina, quasi un anno con la fascia…

«Sì è vero, è stata un’esperienza meravigliosa, organizzazione top e tante nuove amiche, sinceramente non pensavo proprio di conquistare qualcosa, poi per me la fascia di Miss Eleganza ha qualcosa di speciale».

Ma un bel giorno arrivò il Coronavirus...

«Eh sì, proprio pochi mesi dopo il concorso Miss Mamma Ticino 2019, siamo stati tutti travolti da questa epidemia, soprattutto per chi come me gestisce un’attività».

Ecco appunto raccontaci, con tuo marito sei responsabile del Ristorante Paradiso...

«All’inizio siamo rimasti tutti frastornati, poi dalla Confederazione e dal Cantone ci sono arrivate informazioni precise e puntuali, che ci hanno permesso di seguire una linea ben definita. Non nascondo la mia grande preoccupazione per i miei cari, soprattutto i figli. Nel periodo di chiusura totale siamo stati diligentemente tra le mura di casa, seguendo le varie conferenze con notizie. Abbiamo accolto la riapertura del ristorante con entusiasmo e qualche timore. Abbiamo adottato tutti i protocolli sanitari e distanziamento sociale, nel ristorante. Devo dire che la prima settimana è andata abbastanza bene. I clienti ci sono, ovviamente il distanziamento dei tavoli ci ha tolto qualche posto, ma non il sorriso… Aspettiamo anche l’apertura della funicolare del Monte San Salvatore, che si trova a qualche metro, con l’arrivo dei turisti saremo ancora più positivi».

Per concludere diciamo il tuo piatto preferito per l’estate ormai alle porte.

«Nella splendida cornice del Ristorante Paradiso, a Paradiso, consiglio una bella insalatona, estiva e fresca, con diverse varietà di ingredienti. Non può certo mancare il piatto per eccellenza, prosciutto con melone. Per concludere voglio consigliare anche un roast beef con verdure. Tutti piatti all’insegna del buongusto e della leggerezza».