Coronavirus: Capo San Martino, noi apriamo così

LUGANO - Partiamo dall’ormai celebre frase pronunciata da Federico Fellini: «È più facile essere fedeli a un ristorante che a una donna». Qualcuno storcerà il naso ma in fondo è vero, chi tra noi non ha il solito bar e anche il solito ristorante. Dove ci sentiamo bene, dove l’atmosfera ci ha da subito conquistati. Sicuramente tra i vostri pensieri ci sarà il Ristorante Capo San Martino. La sua collocazione del tutto esclusiva - sul cucuzzolo del promontorio che si affaccia a capofitto sul lago di Lugano, a poche centinaia di metri da Paradiso – una vista incredibile a 180 gradi. Insomma diciamocela tutta, il posto è del tutto esclusivo, come lo hanno capito diverse celebrities che regolarmente lo frequentano, dai campioni di calcio a quelli della moto GP.

Ma lunedì 11 maggio sarà una ripartenza, fatta di regole ben precise, come il distanziamento sociale tra i tavoli e tra i collaboratori con gli avventori, ebbene Stefania Bordogna dice: «Ripartiamo lunedì, ovviamente sono giorni che stiamo preparando il locale. Il distanziamento sociale, tra l’altro di due metri tra i tavoli per noi ha come conseguenza la perdita di oltre cento posti, ma tant'é, le regole sono assolutamente condivisibili e faremo di tutto per sensibilizzare sia i collaboratori che gli avventori. La questione del sale l’abbiamo risolta con l’uso di mini dosatori usa e getta, per quanto riguarda il pane, ad ogni avventore sarà consegnato un pezzo, ovviamente sarà possibile richiedere ulteriori quantità. Molta attenzione anche per i disinfettanti, già all’entrata gli avventori potranno utilizzarli. In un certo senso disponendo di una superficie molto grande, terrazza compresa, non siamo eccessivamente penalizzati, a parte ovviamente i posti perduti».

Ma a che punto siamo con le prenotazioni?

«Strano ma vero, abbiamo già prenotazioni, e di questo siamo particolarmente felici, anzi ci tengo a ringraziare i fedeli avventori. Noi siamo pronti e faremo di tutto per attenerci alle disposizioni. Siamo sicuri che anche gli avventori lo saranno».