Capelli e Coronavirus: Team Laura CDB riapre le porte del benessere, in sicurezza

LUGANO - «In queste settimane abbiamo cercato di supportare la tua bellezza e tenerti compagnia attraverso tutorial, consigli e servizi a distanza. E, anche se tramite uno smartphone non è possibile trasmettere il calore di un abbraccio, fare questo ci ha permesso di sentirci più vicine a te e di comunicarti tutto il nostro affetto. Adesso, dopo tanta attesa, è arrivato il momento di ricominciare a prenderci cura dei nostri amati cliente e dei loro capelli. E ne siamo felicissimi!» dice Laura

Lunedì 27 aprile il Team Laura è pronto a riaprire le porte del Bellessere, in totale sicurezza!

Per garantire bellezza e relax senza rischi, e per proteggere il cliente e il suo Team da qualsiasi rischio di contagio, è stato introdotto delle specifiche misure preventive. Si tratta di efficaci regole disposte da Coiffure Suisse, stilate in accordo con un protocollo ticinese di sicurezza anti Covid-19.

Ecco le direttive di Laura e il suo Team, rispettarle, insieme, è importantissimo!

– Innanzitutto, lavoreremo con due squadre di cinque persone, per tre giorni alla settimana ciascuno. Dal lunedì al sabato, potrai prenderti cura di te in salone dalle 8:30 alle 18:30. Se desideri trovare il tuo team di fiducia, chiedi ulteriori info in fase di prenotazione.

– Gli abituali protocolli di igiene e sicurezza sono stati potenziati. Il salone è stato sottoposto a processi di sanificazione e disinfezione di tutte le superfici; gli attrezzi da lavoro saranno continuamente sterilizzati e tutti i componenti del Team saranno muniti di mascherine e guanti monouso.

– Per la sicurezza di tutti chiediamo anche a te di rispettare questi preziosi protocolli. Se hai febbre o sintomi influenzali, o se hai avuto contatti con persone positive al Covid-19 negli ultimi 15 giorni, per favore, posticipa il tuo appuntamento. La bellezza può aspettare, la salute no.

– Inoltre, abbiamo adeguato il protocollo di accoglienza in salone agli standard. Una volta varcata la soglia, dovrai suonare un campanello e attendere il tuo turno. Un membro del Team misurerà la tua temperatura corporea e ti consegnerà il tuo kit di sicurezza personale (mascherina, guanti, copri scarpe, asciugamano e mantellina) al costo di 5 CHF.

– Ti chiediamo infine massima puntualità, al fine di garantire a te e a tutte le nostre clienti il pieno rispetto di tutti i protocolli d’igiene e sicurezza.

Siamo felici di compiere insieme a te questo primo passo verso la normalità e abbiamo la tua saluta come priorità assoluta., conclude Laura”

Sei pronta a coccolare il tuo Bellessere in salone? Tutto il team di Laura Bondesani non vede l’ora di accoglierti!

Prenota subito il tuo appuntamento:

– mess. WhatsApp al numero +41 79 963 77 85.

– o telefonando al +41919234959.

Team Laura CdB riapre e ti aspetta, come sempre, in via Cattedrale 4 a Lugano!