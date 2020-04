Beauty: SPA HOME, la risposta della bellezza al coronavirus

LUGANO - In questo momento così particolare in cui stress e preoccupazione influenzano il nostro benessere psicofisico è importante prendersi cura di se stessi.

La Spa normalmente è il luogo ideale per dedicarsi del tempo, perché unisce benessere, relax e cura… e allora cosa ne dici di ricreare la stessa atmosfera a casa tua? Ecco i consigli della nostra Beauty Specialist!

1. Crea l’ambiente Spa perfetto

Luci soffuse, candele profumate, asciugamani caldi e avvolgenti, oli essenziali e la tua playlist preferita non possono assolutamente mancare per ricreare un perfetto Spa mood.

In particolar modo ti consigliamo di selezionare oli essenziali dalle profumazioni rilassanti come Lavanda, Ylang Ylang, Cipresso, Basilico… i migliori sono quelli della linea doTerra.

2. Dedicati un rituale corpo e viso

Prepara un bagno rilassante, aggiungi sali da bagno profumati e immergiti nella vasca lasciandoti accarezzare dall’acqua calda per abbandonare i pensieri negativi. Applica la tua maschera viso preferita e non dimenticare di concederti uno scrub per esfoliare e rigenerare il tuo corpo. Questo step è necessario per far penetrare al meglio i successivi prodotti! Ricordati di applicare lo scrub con movimenti circolari dal basso verso l’alto per stimolare la circolazione. E i capelli? Applica anche qui una maschera nutriente oppure dell’olio di argan per un effetto setoso e luminoso.

Noi ti consigliamo la maschera viso Zen o Sweetie Mood by Gerard’s, lo scrub corpo Mandorla e Miele e l’olio di Argan by Morjana.

3. Concediti un delicato massaggio

Terminato il bagno rilassante è bene applicare una crema nutriente o anche specifica sul corpo, sempre con movimenti circolari e verso l’alto per favorire la circolazione sanguigna.

Per il viso scegli la tua crema idratante preferita massaggiandola con movimenti avvolgenti e in direzione anti-gravità ovvero verso l’alto.

Noi ti consigliamo la linea Hydra Skin o Slow Time by Biocosm per il viso e l’Action Kit, Thermo Slim e Cryo Slim, by Gerard’s per il corpo.

4. Rilassati sul divano

Terminato il tuo momento beauty rilassati sul divano degustando una tisana rigenerante e leggendo il tuo libro preferito e prima di andare a letto concediti degli esercizi di respirazione per favorire il rilassamento muscolare.

Noi ti consigliamo le meravigliose tisane FloraTea per un vero momento Spa Home.

I prodotti consigliati sono acquistabili presso la nostra Spa, in questo periodo effettuiamo anche consegne a domicilio in tutta la Svizzera. Per maggiori informazioni siamo raggiungibili su info@choice-health.ch o 079 122 67 95

Buon relax a tutti!