Biocorkdesign.ch presenta la nuova collezione di borse in sughero

LUGANO - Biocorkdesign, guarda con ecosostenibilità alle sue clienti e lancia una collezione di borse per tutte le donne glamour che non smettono mai di sognare. Più che un accessorio, un vero e proprio oggetto del desiderio in grado di rivoluzionare un outfit, ma soprattutto di raccontare la donna che la indossa.

Le iconiche borse in sughero che Biocorkdesign.ch presenta, sono come la sintesi del concetto eleganza e lusso, rendendosi capace di raccontare, attraverso la pulizia delle forme, l’artigianalità e l’attenzione costante per il dettaglio tipiche delle creazioni in sughero.

La costruzione, racchiusa tra sughero e pelle, viene impreziosita da cuciture e inserti che identificano un mood decisamente elegante, anche per aggiungere un tocco di glamour al look quotidiano, in città o al mare, le borse in sughero sono l’ideale.

Biocorkdesign.ch è attento alle esigenze di ogni donna e regala un accessorio immancabile nel loro guardaroba rendendolo il perfetto oggetto del desiderio.

