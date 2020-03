Beauty e prevenzione: igiene nei centri nails

MENDRISIO - Avere uno spazio accogliente, dei prodotti di qualità, dei riconoscimenti professionali e un’attrezzatura adeguata, non sono sufficienti per poter offrire alla cliente il servizio più prezioso: l’igiene.

Ogni cliente ha diritto ad un trattamento eseguito a regola d’arte, personalizzato, soprattutto dal punto di vista dell’igiene. Sempre!

Una brava professionista è competente anche sotto questo aspetto, poiché in tutte le formazioni, viene sottolineata l’importanza della disinfezione, della sterilizzazione, del monouso, etc come pure l’igiene personale e della postazione di lavoro.

Ma come può fare la cliente a comprendere se chi le farà le unghie, adotta i minimi requisiti di igiene?

Ci sono dei piccoli accorgimenti che la cliente stessa potrà osservare:

La zona di lavoro è pulita, priva di polvere e di asciugamani, priva di strumenti o prodotti inutilizzati, poiché la zona di lavoro deve sempre essere pratica da pulire e disinfettare

In questo periodo, quali misure possiamo ulteriormente potenziare poter garantire alle nostre clienti la massima serenità?

In primis seguire tutte le disposizioni federali ricevute, sia fuori che dentro il nail center, restando quotidianamente aggiornati. Grazie alle disposizioni federali tutte noi possiamo scegliere se continuare ad esercitare oppure chiudere le nostre attività. Personalmente, ho scelto di tenere aperto il mio nail center, apponendo ulteriori accorgimenti, conscia della realtà del mio servizio.

Fare accomodare la cliente su sedie in plastica, da disinfettare ad ogni cambio cliente

interruttori e maniglie regolarmente Mantenere le distanze di sicurezza anche nella sala d’aspetto

Personalmente ho altresì scelto di lavorare a maniche corte, così da poter disinfettare anche l’avambraccio e non solo le mani, inoltre sostituisco il camice di lavoro ogni cambio cliente (già d’abitudine l’operatrice sa che è bene utilizzare detersivi igienizzanti per gli abiti da lavoro).

Le misure di igiene sono un servizio che tutti i nail centers dovrebbero garantire sempre!

Claudia Valli