Moda: Dimmi che scarpe indossi e ti dirò chi sei

LUGANO - Ricordate Sarah Jessica Parker, la bella protagonista in Sex and the City, nel ruolo di Carrie Bradshaw? Ebbeno fu sua una frase entrata nella storia della tv: “Ci sono due cose di cui non ne hai mai abbastanza. Buoni amici e buone scarpe”, e noi aggiungiamo é proprio vero, anzi per meglio dire lo dicono le amate donne.

Nursel, ma è proprio così, per la donna, scarpe e ancora scarpe?

Si lo confermo, non ne abbiamo mai abbastanza, al pari delle borse direi, ma proprio le scarpe sono il nostro biglietto da visita per eccellenza. Da quelle alte, aperte, chiuse, a quelle basse, insomma si cela un mondo dietro. Le tipologie sono molteplici, posso citare alcuni esemplari con diverse caratteristiche che proponiamo nel nostro showroom Samuel Rhawi (Leather & Shoes by Nursel) di Lugano, tutti rigorosamente in pelle pregiata.

Modello sneakers. Un ottimo compromesso tra comodità ed eleganza, questo modello sta conquistando sempre più, proprio per la versatilità e vestibilità che permette di indossarle sia durante una giornata di lavoro in ufficio e sia per una serata/party. Alcuni modelli poi sono impreziositi da inserti con brillantini e cinturini che amplificano l’unicità.

Scarpe con tacco. Questa tipologia è “la Scarpa” per eccellenza. Film, canzoni e tanto altro descrivono la donna che indossa una scarpa con tacco, i nostri modelli in pelle sono realizzati a mano, e hanno un design che percorre le linee tradizionali e moderne.

Stivaletti. Anche questa tipologia racchiude una lunga storia che ci racconta di una donna avventurosa e di carattere, ma allo stesso tempo attenta e precisa. Lo stivaletto è proposto anche con il modello “tronchetto”, non un vero e proprio stivaletto ma un compromesso che ha come caratteristica principale la comodità e il mood decisamente sportivo. Anche in questo caso proponiamo modelli in pelle con vari inserti anche a richiesta.

Per concludere questo nostro “viaggio” nel mondo delle scarpe da donna, ricordiamo che lo showroom Samuel Rhawi (Leather & Shoes by Nursel) realizza anche modelli personalizzati anche nelle misure.