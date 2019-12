Lunghe o corte, quadrate o mandorla, l’importante che per le prossime festività le unghie brillino!

MENDRISIO - Glitter, strass, microperle, fogli d’oro e argento, paillettes, sono solo alcuni dei materiali utilizzati per decorare in modo più o meno eccentrico le unghie da salone.

In questo periodo torna in voga anche lo smalto, sovrapposto alla classica ricostruzione, per poter permettere alla cliente di sfoggiare unghie decoratissime per un’occasione speciale e successivamente, poter rimuovere le applicazioni in modo autonomo, ritornando allo stile classico, portabile tutti i giorni.

Come ogni anno il colore più richiesto é indiscutibilmente il rosso, a seguire il nero, l’argento, l’oro e il bianco. Le stesse tonalità vengono utilizzate per le decorazioni, che saranno più sfarzose che mai, puntando su stili astratti o geometrici, ed evitando i disegni come pupazzi di neve, alberi di Natale, renne, ecc.

Anche le formazioni nail art, proposte dalla Hi-Tech Nails Academy, alla fine di novembre, hanno visto protagoniste decorazioni di rapida e facile esecuzione, poiché, si sa, poche sono le clienti che hanno tempo per restare in salone molte ore, il must resta sempre la massima precisione, nel minor tempo possibile, personalizzando i trattamenti, secondo la tipologia di unghia e la personalità della cliente.

Nel mese di dicembre tutte le clienti potranno richiedere gratuitamente due decorazioni semplici, per ogni ricostruzione eseguita.

Company Profile – Hi-Tech Nails Nail Center di Mendrisio, rappresentato esclusivamente da pluricampionesse internazionali, é stato creato per soddisfare le necessità di ogni tipologia di clientela e problematica estetica relativa alle unghie.La filosofia multibrand di Hi-Tech Nails Academy, una fra le prime in Europa, è, in primo luogo di formare nail artist capaci ed estrosi, professionisti a 360°, qualunque marchio essi abbiano scelto per la propria carriera e qualsiasi obiettivo vogliano raggiungere, sia questo il lavoro in salone o la preparazione ai campionati nazionali e internazionali. Scoprite le promozioni giornaliere, nel calendario dell’avvento Hi-Tech Nails, sulla pagina Facebook. Per info clicca qui

Claudia Valli