Maison Thondike, il lusso di casa a Lugano

Maison Thondike è un marchio di abbigliamento di lusso svizzero, fondato a Lugano nel 2013 dalla stilista Yadira Capote Thondike.

Il marchio nasce dal desiderio di diversità e dalla passione della stilista per l'alta moda, con un'enfasi su elementi artigianali.

La combinazione tra natura e architettura ispira la Maison, dona ai vestiti di Thondike uno stile senza tempo e contemporaneo.

Pieno di freschezza e innovazione, ogni abito dona un tocco di esclusività. Tessuti raffinati e classici, tagli e forme che ricordano la geometria e l'architettura. Design e colori che riflettono la natura. Yadira, stilista italo - cubana, conosce il mondo della moda in gioventù, cresciuta tra tessuti, spille e fili.

Sua nonna, il suo mentore e musa, le ha impartito questo DNA. Da adolescente crea e disegna abiti per artisti e cantanti dell'isola di Cuba.

Quindi, una volta a Lugano, continua a perseguire la sua passione e si diploma come stilista di moda presso l'Istituto di Moda Burgo, in Italia.

Ogni collezione è un viaggio tra natura e architettura, attraverso le radici caraibiche di Yadira. E, in perfetta armonia, rende ogni donna più bella e unica.

Sicura e forte, la donna che indossa Thondike è libera e indipendente. Ogni abito narra una storia e diventa essenziale. Tutto celebra la diversità del mondo femminile.

I materiali di alta qualità e la fabbricazione creano abiti glamour che si adattano a qualsiasi donna.

Tutte le collezioni sono interamente progettate e prodotte in Svizzera. La pelletteria è prodotta in Italia, a Firenze, come segno della passione dello stilista per la regione Toscana e i suoi artigiani. Ciò fornisce prodotti artigianali e di alta qualità.

Nel suo atelier, a Lugano, Yadira crea abiti su misura, accuratamente personalizzati e adatti a chi ama ricevere un'attenzione speciale. Solo su appuntamento.

“Per me l'artigianato tessile è molto importante. Soprattutto in una società altamente industrializzata in cui la manifattura e l'artigianato hanno un'essenza unica. Tutto viene dal cuore. Mettiamo l'amore in tutti i nostri vestiti”. Yadira

