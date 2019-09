Hunger Ricci si rinnova

GENTILINO - La prima importante novità è la collaborazione con Claudia Valli, campionessa mondiale di unghie e giudice nelle competizioni Internazionali, che terrà, durante il percorso per la formazione professionale in estetica, il corso di dry manicure e smalto semipermanente, ormai diventato complemento d’obbligo per la formazione base. Saranno anche programmati dei corsi supplementari di specializzazione in altre tecniche nel weekend.

La seconda collaborazione degna di nota è quella con Mary Parpinel, make-up artist di Milano, specializzata in make-up per video musicali, shooting fotografici e programmi televisivi. Mary è anche Art Director e consulente make-up per importanti aziende del settore. La grande novità è che il corso di trucco professionale, già inserito nel percorso di formazione professionale estetica, durerà non più sei ma nove mesi, in modo da permettere alle ragazze di approfondire la loro conoscenza sia da un punto di vista tecnico-teorico che pratico. Verranno proposti anche diversi percorsi di specializzazione che avranno luogo nei weekend (Corso Beauty-Wedding Pro e corso Wedding-Grooming Pro)

La terza novità è l’inserimento nel percorso base della formazione di primo livello in elettrologia ed apparecchiature estetiche.

Per ulteriori info : Scuola di Estetica e Cosmetologia Hunger Ricci – Gentilino – 091-9946638 www.hunger-riccisa.ch