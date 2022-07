ated4kids cerca nuovi 100%Mentor

Nata e promossa come iniziativa da ated – ICT Ticino nel 2014 per istruire e avvicinare al mondo della tecnologia e dell’informatica ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni, ated4kids ha lanciato e portato a termine innumerevoli percorsi, corsi ed eventi. Per menzionarne alcuni, vi sono il Guinness World Record nel 2017 con il progetto “Il mio primo drone” e la partecipazione della squadra della sezione RoboticMinds alle finali mondiali della FIRST LEGO League a Detroit nel 2019 e a Houston nel 2022. Il tutto è stato possibile grazie ai 100%Mentor ated4kids, persone che si sono messe a disposizione nel loro tempo libero per trasmettere la loro passione per la tecnologia e l’informatica ai più giovani, permettendogli di apprendere delle competenze molto utili come il team work, il problem solving e il learning by doing.

Tra questi vi è Lauro Canonica, 100%Mentor da 8 anni e responsabile dell’iniziativa ated4kids, che abbiamo intervistato per comprendere meglio il ruolo dei 100% Mentor e il valore che portano queste attività.