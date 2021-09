Arrivano i Ray-Ban Stories

LUGANO - L'attesa è finita. Facebook e Ray-Ban lanciano i primi Ray-Ban Stories, gli smart glasses di ultima generazione. La tanto attesa collaborazione porta con sé una concezione completamente nuova della fotografia, della condivisione e dell’ascolto nei momenti più autentici della vita. Il lancio di questo nuovo e tanto atteso prodotto tecnologico è avvenuto qualche giorno fa, attraverso un annuncio avvenuto in modalità virtuale con protagonisti i vertici delle due società coinvolte, che hanno svelato i dettagli della collaborazione e l’incredibile potenziale del prodotto.

Protagonisti della linea Ray-Ban Stories, con uno stile inconfondibile e iconico sin dagli anni ‘50, sono i modelli Wayfarer e Wayfarer Large. Facebook ed EssilorLuxottica, capogruppo di Ray-Ban, sono stati in grado di sviluppare una tecnologia smart indossabile comodamente anche tutto il giorno. Vediamo alcune caratteristiche tecniche:

- Il processore Snapdragon integrato, infatti, non compromette in alcun modo lo stile, il comfort, l’estetica, né tantomeno il peso, che supera di soli cinque grammi quello dei normali Ray-Ban Wayfarer.

- I Ray-Ban Stories integrano una dual camera da 5 MP con funzionalità foto e video, auricolari open-ear molto discreti e un sistema audio composto da tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità durante le telefonate e i video.

- I Ray-Ban Stories sono disponibili in un’ampia gamma di modelli, tra cui i leggendari Ray-Ban Round, per uno stile rétro, o i mitici Meteor. Un prodotto che aggiunge un tocco di brio allo stile quotidiano, a partire da 299 euro e disponibile con vari tipi di lenti: da sole, da vista, polarizzate, sfumate, Transitions® e neutre.

- Oltre a offrire un design iconico e contenuti tecnologici innovativi, i Ray-Ban Stories saranno lanciati insieme a un’immancabile applicazione integrativa, Facebook View (per iOS e Android), che servirà a importare, modificare e condividere in modo semplice i contenuti acquisiti con gli smart glasses, con la possibilità di caricarli su tutte le app social installate sullo smartphone: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, eccetera.

Come osserva Luca Viscardi, Founder ed Editor in Chief MisterGadget.tech: «La privacy è stata fin da subito una delle priorità e degli aspetti da tenere in considerazione nell’elaborazione degli occhiali smart. Innanzitutto, i Ray-Ban Smart Stories raccolgono solo i dati necessari al funzionamento ottimale. I controlli nell’app Facebook View consentono di scegliere in che modo e con che tempistiche e con quale destinazione importare foto e video. L’uso di Facebook Assistant per i comandi vocali è totalmente opzionale. Altro aspetto importante relativo all’uso di Facebook è il fatto che i Rayban Stories garantiscono un utilizzo dell’applicazione senza inserzioni pubblicitarie. Sempre in merito all’aspetto privacy è stato inserito un tasto per lo spegnimento immediato fotocamere e il microfono, così come di un LED che lampeggia ogni volta che viene scattata una foto o registrato un video, per avvisare le persone nelle vicinanze».

I Ray-Ban Stories sono in vendita presso i negozi Ray-Ban e sul sito ray-ban.com in USA, Regno Unito, Italia, Australia, Irlanda e Canada. A partire dal 13 settembre saranno disponibili anche presso alcuni punti vendita Luxottica tra cui SunglassHut, LensCrafters, OPSM, David Clulow e Salmoiraghi & Viganò e a seguire presso selezionati punti vendita wholesale.

