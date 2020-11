LUGANO - C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare al concorso fotografico o per articoli Wiki Loves Switzerland 2020. Si tratta di una "variante svizzera" dei concorsi Wiki Loves (ovvero, Wiki Loves Monuments e Wiki Loves Earth), ideata dal capitolo elvetico di Wikimedia per festeggiare i 10 anni della fortunata iniziativa. L’obiettivo che si prefigge è presto detto: ampliare gli orizzonti oltre il patrimonio e i siti naturali, per esplorare e documentare lo spirito e l’anima della Confederazione Svizzera.



Il concorso, che termina il 30 di novembre, si articola in due diverse sezioni.

Si può, infatti, partecipare inviando uno scatto fotografico, caricandolo su Wikimedia Commons. In questo modo, sarà possibile evidenziare le bellezze e le tradizioni svizzere, incoraggiando le persone a catturare le immagini più significative e a renderle disponibili in tutto il mondo sotto licenza gratuita. Ma si può accedere al concorso anche attraverso la scrittura di un articolo. I partecipanti potranno tradurre nelle 4 lingue o modificare gli articoli sui castelli svizzeri, usando una pagina specifica su Meta, così da far percepire la bellezza e magia dei castelli svizzeri per il tramite della suggestione delle parole. In questo modo, si aumenteranno i contenuti e il numero di voci sui castelli nelle quattro edizioni linguistiche (tedesco, francese, italiano e inglese). Inoltre, si creeranno delle descrizioni accurate con eventuale corredo fotografico se mancante, come si può osservare da una prima panoramica della situazione dei castelli svizzeri visibile qui: http://map.wikimedia.ch/v/swiss-castles.

La giuria selezionerà fino a 10 immagini e articoli e i vincitori saranno premiati durante l'annuale Brunch di Capodanno, che si terrà a gennaio 2021, con gettoni da 500 a 300 CHF. Fra i criteri su cui si baserà la giuria per la sezione fotografica ci saranno: la qualità tecnica dello scatto (nitidezza, uso della luce, prospettiva ecc.), l’originalità e l’utilità dell'immagine per Wikipedia.

Per partecipare al concorso è necessario che tutte le immagini e i testi degli articoli siano caricati entro il 30 di novembre, ma naturalmente si possono inviare scatti realizzati anche in passato, ad esempio durante un viaggio nel Paese, avvenuto nei mesi o anni scorsi.

In sintesi, ecco 4 utili consigli da tener presente prima di inviare la foto o un contenuto descrittivo scritto:

1. Trova luoghi e temi: Ci sono molte regioni, comuni e tradizioni in ogni Cantone. Quindi, trova quello più vicino a te o alla tua meta di vacanza!

2. Fai fotografie: Fai quante più fotografie che puoi, prova diverse angolazioni. Anche se la tua fotografia non vince un premio, potrebbe aiutare Wikipedia!

3. Descrivile: Annota ciò che hai fotografato. Registra il nome, la descrizione, le coordinate e la data della foto del sito.

4. Caricale su Commons: Carica le tue immagini su Wikimedia Commons tra il 15 ottobre e il 30 novembre. Crea un account, se non ne hai già uno.

Ulteriori informazioni utili per partecipare sono a questo link