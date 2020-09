Rischiare per evolvere: Visionary Day diventa tutto digitale

LUGANO - Mancano pochi giorni a Visionary Day, un evento digitale che occuperà un’intera settimana (3-9 ottobre). Si tratta di un’iniziativa ideata e organizzata da ated ICT Ticino con il patrocinio del Cantone Ticino, Divisione dell’Economia e della Città di Lugano.

Si rivolge a imprese e professionisti con oltre 60 tra webinar online, tavole rotonde e live talk. Al centro i temi della trasformazione digitale. Ne abbiamo parlato Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino e Davide Proverbio ideatore di Visionary Day.

Quali elementi di novità registra Visionary Day nell’edizione che fruiremo online?

Stiamo mettendo a punto un’edizione che è un unicum in Ticino. Avremo relatori di primo piano come per esempio Joseph Billy Jr., che come ex-responsabile dell'antiterrorismo dell'FBI ci aprirà scenari inediti e Quentin Ladetto di Armasuisse, che ci svelerà un’anteprima mondiale al momento top secret! Ma vedremo casi puntuali di come la tecnologia e l’innovazione possano essere davvero un volano di crescita per il nostro territorio. L’edizione si profila molto sperimentale, a partire dal fatto che l’agenda è tutta online.

Non tremano i polsi a promuovere un evento mai fatto in questo modo?

In effetti, siamo a una “prima volta”. E questo aspetto sia ci galvanizza, sia ci terrorizza! Ma fa parte del Dna della nostra associazione. Siamo quasi al giro di boa del mezzo secolo e ated-ICT Ticino è per sua natura pioniera e sperimentatrice. Siamo un’associazione fatta di persone che si spendono al massimo delle loro possibilità per il nostro Ticino. Dobbiamo alzare l’asticella verso territori (anche digitali!) nuovi e mai battuti. Solo così si evolve, mettendo anche in conto la possibilità di sbagliare.

Si sente spesso parlare di resilienza. In che senso le aziende possono esserlo?

La sensazione che questo anno 2020 ci lascia è proprio collegato al termine resilienza. Abbiamo il dovere di mostrare a imprenditori e aziende come si possa trovare nella tecnologia e nell’innovazione una via per diversificare i rischi di impasse che abbiamo vissuto nei mesi scorsi.