Segway addio: esce di produzione dopo 19 anni

Il Segway ispirato alla biga romana, ma alimentato a energia elettrica e guidato con la pressione dei piedi, si appresta a porre fine alla produzione del suo originale e omonimo veicolo elettrico a due ruote. Va anche detto che il “rivoluzionario” mezzo di trasporto è stato superato a destra e forse anche a sinistra dal monopattino, soprattutto dai modelli in formato elettrico. Ma la notizia della chiusura è rimbalzata in scorsa settimana in tutto il mondo e dal 15 luglio il Segway andrà fuori produzione. Il motivo? Costava troppo ed era pericoloso. E per ironia della sorte, anche il proprietario dell’azienda era morto proprio a bordo di un Segway qualche anno fa.

Ma ripercorriamone la storia, seppur breve. Il Segway è stato lanciato nel 2001 e nelle intenzioni della casa produttrice il veicolo di auto-bilanciamento doveva rivoluzionare il trasporto personale. L’inventore è stato un ingegnere americano, Dean Kamen, che lo fece debuttare con un lancio in pompa magna, ma questo prodotto negli anni ha sempre faticato a realizzare un profitto.

Anche se elogiato pubblicamente da personaggi come Steve Jobs, molti analisti lo avevano immaginato come il veicolo ideale soprattutto perché non era inquinante.

A non farlo decollare nelle vendite sono stati principalmente il prezzo elevato, il peso di quasi 40 kili e una serie di incidenti, alcuni purtroppo anche tragici. Ad esempio, nel 2010 proprio su un Segway, durante una gita e dopo una caduta in una scarpata, è morto Jim Heselden, il miliardario britannico che pochi mesi prima aveva rilevato l’azienda. Ma qualche anno prima, nel 2003, anche l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush era stato vittima di un incidente e rovinosa caduta dal mezzo mentre si trovava nel Maine. Per non parlare di quando nel 2015 un cameraman a bordo di un Segway investì Usain Bolt che faceva il «giro della vittoria» sui 200 metri appena polverizzati (Bolt non si fece nulla, e anzi ci scherzò spesso), ma da spettatori vedere le sue tibie sotto il mezzo elettrico fece una certa impressione…

Al netto di questi eventi, il 15 luglio andrà fuori produzione, a 19 anni dal primo esemplare venduto. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’azienda cinese che nel 2015 ne ha acquisito il marchio, la Ninebot. Lo stabilimento inglese che lo produceva lascerà a casa 21 dipendenti, e del resto veniva dal Segway meno dell’1,5% dei profitti dell’azienda.

Di Segway ne sono stati complessivamente venduti circa 140.000 esemplari, ed è molto difficile che tale numero aumenti in maniera significativa da oggi al 15 luglio: decisamente pochi per un mezzo che doveva essere rivoluzionario.

Ninebot, dal canto proprio, sostiene che l'eredità del Segway resta comunque preziosa: altri mezzi per la mobilità personale, come il monopattino elettrico Ninebot S e il prototipo S-Pod (presentato all'ultimo Ces) cercheranno di far sopravvivere la nicchia.

