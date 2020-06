Come gestire al meglio il lavoro da remoto

Da una parte la possibilità di lavorare senza spostarsi lascia più tempo alla famiglia e ai propri interessi, dall’altra ci sono delle difficoltà più o meno semplici da risolvere come, ad esempio, condividere i dati con i colleghi in maniera collaborativa, minimizzare le comunicazioni con strumenti di collaborazione e condivisione.

Il problema più grosso, comunque, rimane quello delle comunicazioni vocali e delle riunioni in teleconferenza.

Spesso viene utilizzato il telefono cellulare per le comunicazioni lavorative, che potrebbe essere scomodo per parlare, mentre se si usa il computer, gli auricolari a lungo andare danno fastidio e il vivavoce non è sempre molto chiaro.

InformatiCH Sagl sa come affrontare le piccole e grandi difficoltà in maniera efficace e può supportare piccoli uffici o aziende ad allestire delle postazioni di telelavoro, con apparati forniti, assistenza inclusa, a partire da appena 150 franchi al mese (per quanto riguarda l’adeguamento della sede centrale) e a partire da soli 35 franchi al mese per postazione di telelavoro. Il servizio include uno spazio di lavoro in cloud e caselle email evolute che permettono e supportano le modalità di collaborazione utili al telelavoro. È così possibile effettuare una chiamata, anche collettiva, tra diverse persone della stessa azienda ovunque siano.

Come? Viene spedito a casa del dipendente un telefono VoIP che ha semplicemente bisogno di una porta sul router di casa a cui essere collegato. Il telefono instaura un canale sicuro con l’azienda e, tramite quello, una connessione al centralino. Inoltre viene configurato il computer del dipendente per accedere a tutti i dati di sua pertinenza.

Chiamare i colleghi sarà facile come sempre, chiamando il numero di interno. È possibile ricevere ed effettuare le telefonate comodamente con il numero dell’ufficio e passare le telefonate a chiunque, ovunque. In caso di guasto, o di disservizio, può essere aggiunto un cellulare (o più di uno) come se fosse un interno del centralino in modo che operativamente non cambi nulla.

Grazie inoltre al recente accordo con il governo italiano, i frontalieri che scelgono il telelavoro non subiranno una tassazione aggiuntiva.

I computer possono essere dotati di collegamento alla sede centrale per accedere alle risorse presenti in azienda, dotati di uno spazio cloud condiviso per permettere a tutti di lavorare comodamente, con una sincronia in tempo reale, su dei dati condivisi che rimangono disponibili anche in caso di momentanei disservizi della rete internet.

InformatiCH Sagl mette in campo tutta la competenza nell’ambito informatico per aiutare in questo momento di difficoltà la trasformazione digitale delle aziende. InformatiCH Sagl fornisce soluzioni semplici a problemi complessi nel rispetto della semplicità di utilizzo.

InformatiCH Sagl può aiutarti in qualsiasi ambito informatico e non solo.