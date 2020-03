e-learning: nasce in Ticino l’e-learning Atelier!

LUGANO - Nasce in Ticino l’e-learning Atelier, una iniziativa di Security Lab che ha come missione la promozione della formazione in azienda in modalità digitale e interattiva, da affiancare alla tradizionale modalità in presenza.

e-learning Atelier vuole posizionarsi come il punto di riferimento sul territorio per la formazione aziendale attraverso media digitali.

Il team di e-learning di Security Lab Academy nasce 3 anni fa con l’obiettivo di fornire ai team di consulenza Cyber e Advisory di Security Lab gli strumenti di formazione a completamento delle proprie attività di consulenza, in particolare per i temi Privacy (GDPR e LPD) e Cyber Security Awareness, necessari per i propri clienti.

Questa esperienza porta alla creazione di un vero e proprio centro di competenza finalizzato ad aiutare le aziende nella adozione di un sistema di e-Learning Management System (LMS) quale Moodle, e per la progettazione e realizzazione di corsi di formazione ad hoc mediante gli opportuni strumenti di Authoring.

L’e-learning è una modalità di formazione che, sfruttando gli strumenti informatici e di comunicazione, consente un apprendimento immersivo e coinvolgente, massimizzando l’efficacia del percorso di acquisizione di competenze da parte delle risorse umane, e consentendo una agevole gestione dei processi formativi da parte della direzione risorse umane e formazione.

All’interno del sito e-learning Atelier si potranno trovare tutti corsi di formazione che Security Lab Academy ha realizzato negli ultimi anni e le relative demo, e in particolare:

Security Awareness in versione Italiana e Inglese. Presto anche in Francese

GDPR: nelle versioni completa e per incaricati al trattamento. Presto anche nuova LPD

Sicurezza sul luogo di lavoro

Inoltre vengono descritti i servizi che l’Atelier offre a supporto delle aziende quali:

1. L’implementazione di un sistema LMS (Learning Management System) di gestione della formazione.

2. La progettazione e lo sviluppo di contenuti interattivi su indicazioni degli esperti di contenuto presenti in azienda (Responsabile della sicurezza, Responsabile delle risorse umane..etc.).

3. La realizzazione di corsi e percorsi formativi ad hoc sulla base delle specifiche esigenze aziendali.

4. L'implementazione di prodotti di formazione disponibili sul mercato nella piattaforma LMS.

5. La formazione del personale HR all'utilizzo e alla gestione della piattaforma LMS.

