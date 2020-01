International STEM Awards è ora di candidarsi

Si chiama International STEM Awards ed è una piattaforma internazionale che si rivolge ai giovani dai 7 ai 25 anni. Si propone l’obiettivo di promuovere e valorizzare progetti sulle materie STE(A)M (Science, Technology, Engineering (Arts) and Maths) in competizioni o challenge su scala globale. I gruppi che partecipano, suddivisi per temi e classi di età, hanno la possibilità di affrontare argomenti sfidanti in una logica di condivisione e di contaminazione.

Abbiamo chiesto a Elena Vender co-Founder di International STEM Awards di raccontarci gli aspetti salienti di questa iniziativa, per capirne di più e soprattutto per suggerire ai giovani ticinesi di candidare il proprio progetto o idea entro il prossimo 1 di febbraio (qui il link).

Elena ci svela come funzionano le sfide lanciate dalla International STEM Awards, che sono definite challenge?

Le challenge proposte toccano temi globali di grande attualità, quali: la sostenibilità, l’energia e l’ambiente, le life science e lo spazio. I temi possono essere declinati usando le applicazioni conosciute (software, robotica, intelligenza artificiale, ecc..) e in base agli interessi, alle esperienze dei partecipanti. Si offrono loro infiniti spunti e interpretazioni per la realizzazione dei progetti: risparmio energetico, riciclo, riduzione dell’impatto dell’uomo sul Pianeta, soluzioni per rendere le città più vivibili, progettare edifici efficienti, migliorare la qualità del cibo … e molto altro ancora.

E come funziona il meccanismo di partecipazione alla prossima challenge, che scade il 1 di febbraio?

Per iscriversi alle Challenge è necessario entrare a far parte della community internazionale, accedendo al sito a questo link . Dopo essersi registrati si ha la possibilità di presentare il proprio progetto inserendo titolo, foto, descrizione, elenco materiale ed altro. Una volta descritto il progetto, è possibile individuare la categoria o tema preferito tra quelli proposti: Smart Cities e Comunità Sostenibli, Vita e Salute, Spazio e Nuove Frontiere, Energia e Ambiente, ed iscrivere il progetto alla Challenge.

Le finali delle challenge si terranno presso il Politecnico di Milano - Campus Bovisa il 14 Marzo 2020. Abbiamo anche un blog molto ricco di suggerimenti per le squadre che vogliano aderire, con la possibilità di essere guidati passo dopo passo fiano alla candidatura del progetto in pochi clic.

Le challenge hanno una dimensione internazionale, con squadre che partecipano da tutto il mondo. Ma la condivisione di idee e la contaminazione dei progetti come consente di valorizzare il talento individuale o del team che partecipa con un’idea innovativa?

Nonostante la giovane età molti partecipanti hanno idee ben chiare su quello che vogliono cambiare e si impegnano a trovare una soluzione. Confrontarsi con altri ragazzi e ragazze che hanno idee aiuta a comprendere come mettersi in gioco, come affrontare i problemi e come approfondire le materie scientifiche possa essere stimolante e divertente. Appartenere a Paesi diversi offre anche l’opportunità di avere una visione diversa del problema e, quindi, imparare a cogliere diverse sfumature e diversi approcci, tutto questo in un’ottica di condivisione che la community offre.

Venendo ai giovani che aderiscono alle challenge, in che percentuali le ragazze partecipano? Osserva che sono in crescita le squadre con componenti femminili che si candidano?

La partecipazione delle ragazze è uno dei temi importanti di International STEM Awards, che promuove gender equality e inclusione. È un processo di sensibilizzazione che oggi ci permette di affermare che la partecipazione delle ragazze femminili alle challenge si attesta intorno al 30% in maniera abbastanza stabile… salvo sorprese quest’anno. La cosa interessante è che in molti casi i loro progetti sono particolarmente curati, realizzati con impegno e determinazione, e ottengono ottimi risultati.

Infine, ci racconta il progetto fra quelli candidati all’International STEM Awards che finora che l’ha più sorpresa?

Ho trovato molto interessante il progetto di Sofia, che ha deciso di dedicare il suo lavoro alla challenge Spazio e nuove frontiere, perché, come spiega nella sua presentazione: “Sono una ragazza di 12 anni. Il mio sport preferito è il #circo, mi piacciono gli attrezzi aerei soprattutto il trapezio. Fin da quando sono piccola mi piace il #cielo, le #stelle e soprattutto lo #spazio” (dal suo bellissimo post di presentazione). Questo è il messaggio di una delle nostre partecipanti!

Per il resto penso sia meglio non svelare troppo e invitare tutti gli appassionati di STEM a iscriversi alla community dalla homepage https://www.stemawards.eu/ e venire a scoprire tanti progetti al Politecnico di Milano – Bovisa, sabato 14 marzo 2020 dalle ore 10.00. Stiamo organizzando per quella giornata anche workshop per docenti, laboratori per ragazzi, presentazioni. Tutto quanto può servire per amare e appassionarsi alle materie STEM.