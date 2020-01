Il Ticino “sorride” e tifa per il team Smilebots

TREVANO - Ricomincia la corsa per guadagnarsi l’accesso alla fase finale in USA del torneo di robotica più prestigioso al mondo per i ragazzi fra i 9 i 16 anni, la FIRST® LEGO® League. Lo scorso week end si sono svolte a Trevano le sfide regionali ticinesi, con ben 15 squadre a contendersi il “pass” per partecipare alle semifinali svizzere. Ad aggiudicarsi il primo dei tre posti a disposizione è stato il team Smilebots, che nel corso del 2019 aveva ottenuto un eccellente piazzamento proprio nella finalissima di Detroit, classificandosi al dodicesimo al mondo. Ma in totale le squadre iscritte alla competizione mondiale FIRST® LEGO® League erano state allora oltre 38.800, con più di 310.400 iscritti provenienti da 100 Paesi.

Tornando alla sfida dello scorso fine settimana, va segnalato che in questa sessione regionale le 15 squadre hanno dimostrato tutte grande originalità e creatività nel proporre soluzioni, in cui la robotica e i mattoncini Lego sono sempre i protagonisti indiscussi.

«Mi fa piacere ricordare che come ated4Kids sosteniamo da alcuni anni il programma denominato Roboticminds, che si rivolge a ragazze e ragazzi dai 9 ai 16 anni – commenta Cristina Giotto Direttrice e Membro di Comitato di ated – ICT Ticino. I nostri giovani hanno così la possibilità di sperimentare divertendosi la robotica educativa, guidati dai nostri mentor di ated4Kids. E nel vederli al lavoro durante le sfide della FIRST® LEGO® League si comprende come progettualità, passione, capacità nel lavoro in gruppo e competenze tecniche si mescolino perfettamente. Ma queste sono proprio le skill che imprese e mondo del lavoro stanno richiedendo ai professionisti e che diventano una variabile competitiva di fondamentale importanza nelle nuove professioni digitali. Per questa ragione, i progetti che proponiamo uniscono sempre il gioco all’apprendimento di materie complesse, ma, appunto, fondamentali per il futuro di ogni professione che i nostri figli sceglieranno. Li prepariamo, infatti, a sperimentare, a sfidarsi in gare a squadre, a scoprire cosa c’è dietro la tecnologia, aiutandoli a gestirla e addirittura a costruirla, come è il caso dei tornei di robotica. In questo modo, la tecnologia diventa un’alleata e non una minaccia, perché si impara a controllarla nel suo funzionamento. Sarebbe bello che imprese e professionisti si mettessero sempre più in gioco, magari sostenendoci su questi progetti per scoprire i nuovi talenti informatici del futuro!».

Vale la pena ancora ricordare che la FIRST® LEGO® League è un torneo di robotica per ragazzi e ragazze tra i più prestigiosi e importanti al mondo. Ogni anno l’organizzazione propone un tema, basato su un argomento scientifico che riguarda il mondo reale. E le squadre che partecipano da tutte le nazioni devono progettare, costruire, programmare robot autonomi costituiti da mattoncini lego, per cercare soluzioni innovative a problemi di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale. L’iter della competizione, che prevede un percorso a qualificazioni, inizia con sfide regionali, come quella di Trevano vinta dal team Smilebots, per proseguire con manifestazioni nazionali, superate le quali, si ottiene l’accesso per la gara continentale e poi la finale mondiale in USA.

Il tema selezionato dalla FIRST® LEGO® League per il 2019-2020 è “City shaper” e, quindi, le squadre di tutto il mondo si confronteranno con l’obiettivo unico di immaginare la possibilità di costruire un mondo migliore.

Per ulteriori informazioni sui progetti promossi da ated4Kids e per sponsorizzare la squadra che partecipa a FIRST® LEGO® League informazioni su: https://www.ated.ch/progetto_ated4kids.php

CHI È ated – ICT Ticino - Fondata il 19 novembre 1971 a Lugano, ated - ICT Ticino è un’Associazione indipendente attiva nel Canton Ticino, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT). Dalla sua fondazione ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni con più di 13.000 partecipanti, ha inoltre promosso conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, corsi settimanali. Da diverso tempo l'associazione collabora con l’Università della Svizzera Italiana (USI), la Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), con la Scuola Superiore di Informatica di Gestione (SSIG) con l’obiettivo di promuovere la formazione dei soci. Grazie alla serietà dell'attività svolta sull'arco di quasi mezzo secolo, ated – ICT Ticino è diventata un riferimento nel settore per le forze economiche, politiche ed istituzionali, favorendo il dibattito attorno alle tecnologie della informazione e ravvivandone l'interesse presso i giovani.

