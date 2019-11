Buon compleanno ated

Correva l’anno 1971 e proprio il 19 novembre a Lugano nasceva l’ATED, ovvero l’Associazione Ticinese Elaborazione Dati. E nel nel giro di boa del quasi mezzo secolo quello spirito pioneristico in ated non si è mai esaurito. La missione originaria, infatti, di trovare e formare le competenze tecnologiche dei ticinesi si è mantenuta nel tempo, insieme al fornire servizi ai propri associati, favorire l’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione e di promuovere l’etica professionale fra gli operatori del settore, contribuendo così attivamente allo sviluppo dell’economia cantonale.

Ma 48 anni fa eravamo in una dimensione del lavoro e della vita completamente diversa da quella odierna. Solo 2 anni prima, il 29 ottobre del 1969 - circa tre mesi dopo l’allunaggio del 20 luglio 1969 - partiva un messaggio tra l'Università Ucla a Los Angeles e il laboratorio Sri di Menlo Park in California. È stata questa la prima volta che una parola ha viaggiato su ciò che oggi chiamiamo Internet. Anni in cui la somma totale dell’intera memoria e potenza dei calcolatori su tutto il territorio ticinese era probabilmente di molto inferiore a quella di un comune smartphone che oggi è nelle tasche dei nostri figli. Era l'epoca di schede perforate, di computer grandi come pareti, di valvole a transistor, e pochi uomini con grandi passioni e idee intenti a creare i primi centri di calcolo per il pubblico e per le istituzioni finanziarie.

“Gli anni della nascita di ated erano quelli in cui era necessario che un grande patrimonio di conoscenze e di nuove competenze fossero messe al servizio delle aziende e dei professionisti, che rischiavano altrimenti di trovarsi impreparati o isolati, dato che l’informatica e la tecnologia dei servizi stavano accelerando in modo incredibile – commenta Cristina Giotto Direttrice e membro di comitato di ated – ICT Ticino. Un elemento questo che però viviamo costantemente anche oggi. Infatti, a distanza di quasi mezzo secolo il progresso e l’evoluzione tecnologica ci impongono aggiornamenti continui, insieme alla necessità di essere sempre informati su quel che avviene sulla frontiera dell’innovazione. E per questa ragione come ated promuoviamo moltissime attività, a partire da quelle per i nostri bambini con i programmi di ated4kids, con esperienze che sono un vero unicum in tutta la Svizzera. Per continuare con la nuova offerta formativa di Ated Digital Academy, dedicata ai professionisti, fino agli eventi di networking per i soci e le aziende, o gli appuntamenti più innovativi e speciali come il Visionary Day e la Notte dei Talenti, che si rivolgono a un pubblico più ampio e vario di appassionati e curiosi, oltre che di lavoratori. Ma forse mai come in questo periodo complesso e denso di novità sentiamo che la nostra missione delle origini resti valida e di fondamentale importanza. Pensiamo, infatti, che proprio il creare occasioni ed eventi per spiegare e far capire come funzionano le tecnologie in cui siamo completamente immersi rappresenti ora il fattore critico di successo per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro”.

Tradotto in numeri, dalla sua fondazione ad oggi ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni con più di 13.000 partecipanti, ha inoltre promosso conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, corsi settimanali. Da diverso tempo l'associazione collabora con l’Università della Svizzera Italiana (USI), la Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), con la Scuola Superiore di Informatica di Gestione (SSIG) con l’obiettivo di promuovere la formazione dei soci. Grazie alla serietà dell'attività svolta sull'arco di quasi mezzo secolo, ated – ICT Ticino è diventata un riferimento nel settore per le forze economiche, politiche ed istituzionali, favorendo il dibattito attorno alle tecnologie della informazione e ravvivandone l'interesse presso i giovani.

