Progetto «Estage»: al via la quarta edizione

Spostarsi oltre Gottardo per intraprendere gli studi universitari è prassi comune per studentesse e studenti ticinesi. Che la destinazione sia Zurigo, Friborgo o Losanna, a partire da metà settembre i binari si affollano di matricole e di studenti più navigati, pronti per recarsi nuovamente fuori Cantone dopo la pausa estiva. Proprio in risposta a una loro esigenza – come muoversi, infatti, per intraprendere un’esperienza lavorativa in Ticino una volta trasferitisi per motivi di studio? – nel 2017 è stata lanciato il progetto “Estage” (www.ti.ch/estage). Forte dell’ottimo e crescente riscontro ottenuto nelle prima tre edizioni, la piattaforma sarà attiva per il quarto anno di fila.

Cos’è «Estage»?

È la prima piattaforma a livello svizzero dedicata all’offerta di stage formativi (e remunerati) a livello universitario: il progetto è stato sviluppato nel 2017 dal Servizio di informazione e comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) con il sostegno dell’Ufficio per lo sviluppo economico (USE) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) nell’ambito delle misure previste dal Tavolo di lavoro sull’economia.

Chi può candidarsi per un Estage?

Il progetto si rivolge a studentesse e studenti in possesso di attestato di maturità ottenuto in Ticino, iscritti a un’università fuori cantone e che desiderano tornare a casa durante la pausa infrasemestrale per intraprendere un’esperienza lavorativa.

Perché aderire a Estage?

Scopo del progetto è offrire a studentesse e studenti la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro grazie un periodo di stage, che permetta di stringere i primi contatti professionali e conoscere la realtà lavorativa cantonale. Quest’esperienza si rivela proficua non solo per i giovani, ma anche per le aziende: attraverso un periodo di pratica si conoscono i futuri professionisti del settore e si instaurano rapporti lavorativi che possono rivelarsi fruttuosi e durevoli.

Come funziona?

Estage funge solamente da tramite tra l’azienda e il/la candidato/a: i bandi vengono pubblicati sulla piattaforma www.ti.ch/estage e sono liberamente accessibili. La candidatura va inoltrata all’indirizzo specificato, dopodiché l’intero processo di selezione e assunzione è affidato all’azienda, così come la comunicazione con il/la candidato/a.

Novità 2020

A partire dalla terza edizione la piattaforma propone anche stage per la pausa infrasemestrale invernale; da

quest’anno, inoltre, il sito offre anche bandi senza scadenza e una sezione per le candidature spontanee. Rispetto

agli Estage delle prime edizioni, sono inoltre accolte posizioni per periodi più lunghi (4-6 mesi).

Rassegna stampa e maggiori informazioni

Si è parlato di Estage 2019 sui maggiori quotidiani cantonali (Corriere del Ticino, La Regione, 20 Minuti), riviste (Ticino Politica, Pro Ticino) e siti internet (TicinOnline, infoclic). È possibile consultare la rassegna stampa completa e il comunicato relativo al bilancio del 2019. Ulteriori informazioni riguardo al progetto, alle indicazioni relative aglistage o all’elenco delle aziende che hanno aderito alle scorse edizioni sono consultabili direttamente sulla piattaforma di Estage.

Contatti

Per domande o per partecipare al progetto offrendo uno stage basta scrivere una mail all’indirizzo oltreconfiniti@ti.ch o chiamare lo 091/8143027.