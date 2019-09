La tecnologia Blockchain per garantire trasparenza e sostenibilità alle imprese

Si parla molto di Blockchain e delle sue potenzialità, di come rivoluzionerà il nostro futuro. La domanda però è: come applicarla alle nostre imprese? Le possibilità ci sono e non sono poche.

Di questo ONE4 Switzerland, da sempre impegnata nello studio e nella creazione di progetti in ambito Blockchain, parlerà il 15 ottobre dalle 14:00 alle 17:30, nel workshop “Trasparenza e sostenibilità delle imprese: la Blockchain al servizio della crescita del Business”, organizzato in collaborazione con la nostra associazione nella cornice di Lezioni dal futuro.

Nella moda e nel lusso in generale, l'autenticità è importante, l'edizione limitata è importante, essere i primi a indossare o scoprire qualcosa è importante".

La Blockchain è una delle tecnologie dirompenti in più rapida crescita e l'industria del lusso è determinata a esplorare tutti i modi in cui può beneficiare di tale tecnologia.

Cosa può garantire la Blockchain a questo settore?

Tracciamento di prodotti di valore unici (es. opere d'arte, Diamanti, articoli di moda), dalla produzione all'acquirente finale.

Prova di autenticità dei prodotti originali e certificazione incontrovertibile della loro origine e dei cambi di proprietà - eliminazione dei falsi e non più traffico di merci rubate.

Comunicazione personalizzata con i clienti, anche dopo la vendita.

Trasparenza delle informazioni relative alla catena di approvvigionamento e maggiore efficienza dei processi lungo la catena.

Valutazione delle condizioni dei lavoratori e condivisione delle informazioni con il cliente finale, evitando così scandali di sfruttamento che sarebbero altrimenti dannosi per la reputazione del marchio di lusso.

Trasferimento immediato senza limiti geografici della proprietà, ora anche in modo digitale (grazie ai token), di moda e beni di lusso.

Focus sulla trasparenza della catena di approvvigionamento.

In breve, la blockchain può essere utilizzata per registrare diversi tipi di dati: dalle transazioni agli eventi fino alle informazioni, senza fare affidamento su un intermediario o dover interagire con altri utenti.

La tecnologia è già utilizzata dall'industria alimentare per tracciare le spedizioni di prodotti o verificarne le origini.

Nel settore della moda, la blockchain, se abbinata a tag di tracciamento, può anche tracciare i prodotti attraverso l'intera catena di approvvigionamento, dalla materia prima alla fabbrica e persino ai consumatori, che sono sempre più interessati all'approvvigionamento dell'abbigliamento che stanno acquistando, per motivi sia etici che ambientali.

Integrando la tecnologia blockchain, è possibile per i consumatori avere fiducia nelle affermazioni che le aziende fanno, essere in grado di visualizzare e interagire con ogni parte della catena di approvvigionamento di un prodotto, che si tratti del pastore che ha prodotto la lana o della fabbrica produttiva.

I chip NFC (Near Field Communication) possono essere utilizzati per verificare fisicamente gli elementi, dimostrandone l'origine e il viaggio, nonché concedendo l'accesso ai media correlati, tutti registrati sulla blockchain.

L'immutabilità della blockchain, integrata con altri tipi di tecnologia, offre un grado di sicurezza e trasparenza che prima era impossibile da raggiungere.

La Blockchain migliora anche lo storytelling del marchio.

Infatti, oltre ad aumentare la consapevolezza del pubblico sugli effetti dannosi dell'acquisto di prodotti contraffatti, i marchi devono pensare in modo creativo alla costruzione dell'identità del marchio e devono dare la priorità alla creazione di modi innovativi per garantire che i loro prodotti siano autentici.

Il senso di appartenenza dei consumatori al Brand deve essere direttamente collegato al desiderio di possedere un prodotto genuino. Per renderlo possibile, i marchi devono offrire strumenti che consentano ai clienti di verificare se i prodotti che acquistano sono originali, proteggendoli dall'acquisto di un articolo contraffatto.

Come ha dichiarato il leader italiano della Blockchain IBM, Pietro Lanza:

«Grazie alla tecnologia Blockchain, ogni fase della produzione e della catena di approvvigionamento può essere registrata in un registro universale scalabile, antimanomissione e permanente».

Tutto ciò, tuttavia, richiede che le aziende della moda e del lusso si adattino a un nuovo modo di pensare ai propri processi produttivi ed alla comunicazione con i propri clienti.

«Con Luxochain vogliamo affrontare la problematica dei prodotti contraffatti che invadono sempre di più i nostri mercati», afferma il CEO di Luxochain SA nonché socio e direttore commerciale di ONE4 Switzerland, Davide Baldi.

Garantire l'autenticità dei prodotti del lusso contro la contraffazione e a tutela dei Brand.

È l'obiettivo di Luxochain, società di Lugano, che ha sviluppato una tecnologia che utilizza la blockchain con un passaporto digitale che identifica in modo univoco un bene dell'alto di gamma, attestando la sua originalità.

Ogni prodotto, che sia una borsa o un vino, avrà un suo "gemello digitale" registrato a vita sulla blockchain, quindi non modificabile. Inoltre, attraverso un'applicazione su smartphone, ognuno potrà sapere se il prodotto è autentico o rubato, conoscere la sua storia e cederlo in modo sicuro.

Quali sviluppi per il futuro?

La tecnologia è ancora ampiamente non regolamentata ed in fase di test.

Per il momento, non ci sono standard particolari che governano le applicazioni o gli sviluppatori blockchain.

Le poche aziende che hanno adottato la blockchain hanno impiegato gli sviluppatori a scrivere le proprie applicazioni, che funzionano solo con i loro prodotti e fornitori.

Uno standard a livello di settore, o anche un'unica piattaforma, renderebbe la tecnologia più efficace e meno costosa, ma richiederebbe un livello di cooperazione che potrebbe essere difficile da raggiungere.

In breve, la blockchain ha l'enorme potenziale di trasformare l'industria produttiva, ma le aziende devono riflettere attentamente prima di adottare la nuova tecnologia sul blocco.

Vuoi approfondire questi aspetti?

