Cinquanta giorni di combattimenti in Ucraina: segui il LIVE

Un mese chiusi in un seminterrato

Trecento persone sarebbero state prese in ostaggio dalle forze russe per quattro settimane nel seminterrato di una scuola a Yahidne, a nord di Chernihiv, secondo una dichiarazione del Ministero della difesa ucraino. Gli ostaggi avrebbero tenuto il conto dei giorni in cui sono stati trattenuti su un muro, dove sono stati segnati anche i nomi delle persone che non sono riuscite a sopravvivere o che sono state uccise.