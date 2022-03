Quattordicesimo giorno di guerra

Torture nella centrale nucleare

È ormai completamente in mano russa la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Le 240 persone responsabili della sicurezza dell'impianto avrebbero deposto le armi e sarebbero in ostaggio da quattro giorni. Nel frattempo «le forze di occupazione russe torturano il personale della centrale», dichiara sulla sua pagina Facebook il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko. «Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici. Ci sono circa 500 militari russi e 50 unità di equipaggiamento pesante all'interno della centrale. Il personale è fisicamente e psicologicamente esausto. Facciamo appello ai nostri partner internazionali affinché prendano tutte le misure per far ritirare le forze di occupazione russe dagli obiettivi militari conquistati e chiudano lo spazio aereo sull'Ucraina». (ansa)