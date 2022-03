Tredicesimo giorno di guerra. Corridoi umanitari, è la volta buona?

In corso un nuovo tentativo d'evacuazione

È scattato alle 9 (le 8 in Svizzera) il cessate il fuoco in Ucraina per permettere l'evacuazione di civili da Kiev, Kharkiv, Mariupol, Chernihiv e Sumy, secondo l'accordo siglato ieri dalle due parti. L'intesa è arrivata a conclusione del terzo incontro negoziale tra la delegazione ucraina e quella Russa dopo il flop dei corridoi umanitari che ieri non hanno avuto alcun esito. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intanto ribadito che non fugge: «Rimango qui, rimango a Kiev, a Bankova (gli uffici presidenziali), senza nascondermi e senza paura di nessuno. Questo serve per vincere questa guerra», ha detto accusando il nemico di usare "tattiche medievali" per punire gli ucraini. (Fonte ats ans)