Dodicesimo giorno di guerra in Ucraina. Segui il live

«L'amicizia con la Russia è solida»

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, parla di «amicizia duratura» con la Russia, un'amicizia che è «solida come una roccia», affermando che i due Paesi contribuiscono a portare «pace e stabilità» nel mondo. Parlando in una conferenza stampa a margine dei lavori annuali del Parlamento, Wang ha aggiunto che «la relazione Cina-Russia è apprezzata per la sua indipendenza. Si basa sulla non alleanza, sul non confronto e sul non prendere di mira qualsiasi terza parte». I due Paesi «manterranno il focus strategico e continueranno ad approfondire il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era». (Fonte ats)