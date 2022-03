Decimo giorno di conflitto, luce verde ai corridoi umanitari

Attacchi «spietati» nella notte

Prosegue la marcia russa sull'Ucraina alla vigilia di un fine settimana che vedrà un terzo round di negoziati con Mosca e manifestazioni per la pace in molte città. A preoccupare in queste ore è soprattutto l'avanzare verso una seconda centrale nucleare dopo quella di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, dove gli addetti lavorano da ieri sotto la minaccia delle armi. Fortunatamente nessun reattore è stato colpito. Nella notte in cui si temeva la presa di Odessa, i russi hanno stretto la morsa intorno a Mariupol lanciando, secondo il sindaco, una serie di attacchi "spietati". A Mykolaiv, nel sud del paese, c'è invece una situazione di stallo tra le truppe ucraine e russe in giro per la città, afferma l'amministrazione locale. (Fonte ats ans)