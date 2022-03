Nono giorno di conflitto, proseguono i combattimenti in Ucraina

L'impianto nucleare «è in mani russe»

I funzionari ucraini dell'ispettorato per la regolamentazione nucleare hanno annunciato che il sito nucleare di Zaporizhzhia «è occupato dalle forze militari della Federazione Russa». In un aggiornamento della situazione, le autorità hanno anche confermato che la situazione dell'incendio è stata risolta e che non ci sono danni che possano pregiudicare la sicurezza dell'unità: «I sistemi e gli elementi importanti per la sicurezza della centrale nucleare sono funzionanti». Finora non sono poi stati registrati cambiamenti nello stato delle radiazioni, e il personale operativo continua a monitorare le condizioni del sito, assicurandone il funzionamento in conformità con i requisiti di sicurezza.