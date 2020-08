Lo stile di guida che permette di consumare meno benzina

Più di un terzo dell’energia totale consumata in Svizzera è riconducibile al traffico. Secondo l’Ufficio federale di statistica, il 94 per cento del fabbisogno di energia legato al traffico in Svizzera è coperto dai prodotti petroliferi e i veicoli con motori a combustione emettono CO2. Nel 2018, le emissioni di CO2 legate al traffico in Svizzera, senza considerare il traffico aereo internazionale, ammontavano a 14,8 milioni di tonnellate. Al contempo, circa un terzo di tutti gli spostamenti in automobile e due terzi dei viaggi effettuati con i mezzi pubblici ammontano a meno di tre chilometri. Utilizzando la bicicletta sarebbe possibile arrivare a destinazione più velocemente, senza stress e soprattutto senza produrre emissioni. Recandosi a scuola o al lavoro in bicicletta, in e-bike o con i mezzi pubblici è possibile dare un contributo importante alla protezione del clima e dell’ambiente. L’auto andrebbe utilizzata solo quando non è possibile fare altrimenti a causa degli orari di lavoro o dell’accessibilità lungo tutto o parte del tragitto.

Per le auto, la quantità di carburante consumato e di CO2 emesso dipendono, oltre che dal peso del veicolo, soprattutto dal tipo di motorizzazione. Anche il modo di guidare può influenzare notevolmente il consumo di energia di un’automobile. La dimensione dell’auto ha invece un ruolo secondario. Nella galleria d'immagini qui sopra vi presentiamo qualche importante consiglio per risparmiare energia alla guida: potrete così risparmiare benzina e denaro proteggendo al contempo l’ambiente.

#NOISIAMOILFUTURO

Il movimento nazionale #NOISIAMOILFUTURO è sostenuto da rinomate imprese svizzere e da SvizzeraEnergia. L’obiettivo è invogliare la popolazione svizzera a organizzare le proprie giornate in maniera più efficiente dal punto di vista energetico e ad impegnarsi attivamente per i temi dell’energia e della protezione del clima. In qualità di partner media, 20 Minuti sostiene #NOISIAMOILFUTURO con approfondimenti, reportage e quiz.

