Cinque «R» per ridurre (notevolmente) i rifiuti

Un prodotto che può essere riutilizzato non finisce nella spazzatura. Invece di sacchetti di plastica e bicchieri monouso, puntate su materiali riutilizzabili. Magari a qualcuna delle vostre amiche potrebbero piacere quei vestiti che ormai voi non portate più. E perché non cercare una cassetta per i vostri attrezzi su una piattaforma di scambio di prodotti usati o in un mercatino online? Il buco nelle calze può essere riparato con ago e filo. In generale, i prodotti che possono essere riparati sono molti di più di quello che pensiamo e tra questi ci sono anche gli smartphone di ultima generazione.