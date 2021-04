Test di massa nelle aziende al via anche in Ticino

Prende ora la parola Daniele Fumagalli: «Il Cantone ha presentato la sua strategia sui test di massa, mettendo in campo un elemento in più per combattere la pandemia. Strategia che viene messa in atto anche grazie alla preziosa e importante collaborazione con le associazioni economiche. Le aziende ticinesi interessate e che adempiono ai requisiti possono integrare ai concetti di protezione i test diagnostici rapidi per i collaboratori che lo desiderano: un'opportunità per lavorare con maggiore tranquillità. È tuttavia importante sottolineare che la strategia va implementata in aggiunta alle attuali strategie di contenimento, e non come alternativa. Non si sostituisce ai piani di protezione aziendali e non deve dare una falsa sicurezza».