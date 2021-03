Malati cronici con patologie a rischio, al via le vaccinazioni

Zanini: Chi non riceverà l'appuntamento nei prossimi giorni potrà scegliere di anticipare la vaccinazione prendendo appuntamento in un centro cantonale. Per la vaccinazione di prossimità, l'ultimo giorno utile per annunciarsi è il 31 di marzo. Dopo di che i comuni termineranno il loro prezioso aiuto e coinvolgimento. Chi vuole beneficiare di una pista prioritaria hanno tempo fino a questa data.