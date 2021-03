Scuola e pandemia: «Studenti e insegnanti hanno reagito bene»

È ormai passato più di un anno dall'inizio della pandemia. Che ha toccato tutti e a 360 gradi. Anche i giovani che oltre a vedersi la vita stravolta e le relazioni sociali annullate, si sono ritrovati con una scuola completamente cambiata. Soprattutto durante la prima ondata di Covid-19 con parte della formazione a distanza. Ma anche a causa delle (non poche frequenti) quarantena a causa di contatti contagiati (o addirittura di classe).

Anche il sindacato indipendente degli studenti e apprendisti (SISA) ha più volte lanciato l'allarme. Sui problemi ad accedere alla didattica a distanza, sugli studenti "rimasti indietro", sui trasporti troppo pieni. Preoccupazioni che colpiscono anche le famiglie. Soprattutto di chi frequenta le scuole di grado secondario II (dopo la scuola media), magari all'ultimo anno in vista del diploma.

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha quindi organizzato una conferenza stampa sull’andamento scolastico degli studenti che frequentano le scuole post-obbligatorie a un anno dall’inizio della pandemia di Covid-19. Hanno partecipato il direttore del DECS Manuele Bertoli, Francesca Pedrazzini-Pesce (capo sezione aggiunta presso la Sezione dell’insegnamento medio superiore) e Oscar Gonzalez, aggiunto alla Direzione della Divisione della formazione professionale (DFP).

In sostanza, i dati (in linea di massima) smentiscono le preoccupazioni: malgrado la riduzione dei tassi di non promozione (bocciati) alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 (perché a fine anno si era tenuto conto della didattica a distanza), i risultati del primo semestre dell'anno in corso mostrano un allineamento con gli anni precedenti. «È la conferma che, grazie al piano sulla riapertura delle scuole deciso alla vigilia del nuovo anno scolastico, il rafforzamento della fase diagnostica e il sostegno degli allievi e delle allieve nel corso del primo semestre, abbiamo potuto garantire un prosieguo curricolare regolare», ha commentato Bertoli. Un risultato «per nulla scontato» di cui ci si rallegra e per il quale bisogna essere grati «a studenti e insegnanti».