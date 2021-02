Ancora aiuti in Ticino: ecco la rendita ponte Covid

Un (ulteriore) sostegno a favore delle persone che attraversano difficoltà economiche a causa della pandemia di coronavirus. È questa, in sostanza la "prestazione ponte Covid". Si tratta di un aiuto finanziario straordinario limitato nel tempo per i lavoratori indipendenti e i salariati che non percepiscono sostegni LADI (Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza).

Il 26 gennaio è arrivata luce verde dal Gran Consiglio alla misura (che ha un impatto di 7,9 milioni di franchi, suddivisi tra Cantone e Comuni 75%-25%). Il 10 febbraio il Consiglio di Stato ha stabilito l'entrata in vigore della prestazione.

Si tratta di un aiuto a fondo perso, provvisorio. Che può essere richiesto per un massimo di tre volte tra marzo e giugno 2021.

La domanda (di indipendenti o salariati che non hanno diritto alla LADI, che risiedono in Ticino da almeno tre anni e non beneficiano di prestazioni Laps) viene inoltrata al Comune attraverso un formulario, compresi i documenti allegati richiesti. I funzionari comunali si occupano del calcolo per determinare il diritto o meno alla prestazione sulla base del "reddito disponibile". Qualora, dal calcolo, risulstasse una "lacuna di reddito", potrà essere colmata da questa prestazione ponte. L'aiuto massimo elargito corrisponde a 1'000 franchi per il primo componente dell'unità di riferimento (famiglia) e successivi 500 franchi per ogni eventuale componente.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet www.ti.ch/prestazioneponte. Oppure telefonato al numero 0800 91 91 91. O ancora mandando una mail a infopontecovid@ias.ti.ch.