Oggi in Ticino al via la vaccinazione di prossimità

Il farmacista cantonale aggiunge: «Stiamo ricevendo molte richieste su "quando potremo vaccinarci". La strategia non l'ha stabilita il Cantone, ma la Confederazione. È stata fissata una priorità. La prima è data agli anziani over 85. È il primo gruppo che andava trattato perché la mortalità tocca principalmente loro. Noi per ragioni di natura pratica abbiamo suddiviso gli over 75 in tre sottogruppi: over 85, 80-84 e poi sarà storia delle prossime settimane 75-80 anni.

Fino a quando non abbiamo dato priorità agli over 75, non possiamo dare il vaccino a chi lo chiede (malati cronici, operatori sanitari). Si potrebbe parlare anche dei servizi essenziali, docenti, poliziotti,... Ma c'è un elenco nella strategia della Confederazione. Affrontare questo problema non è facile dal punto di vista umano. È la prima volta che ci troviamo confrontati con un problema di razionalizzazione di un bene essenziale di cui tutti hanno bisogno, ma che non può essere dato a tutti. Ognuno ha motivazioni validissime. Noi sappiamo che vale per il mese di gennaio, febbraio, marzo. Da aprile non ci sarà più nessun razionalizzazione perché avremo abbastanza vaccino per tutti.

Io spero che i malati cronici possano ricevere il vaccino nel corso del mese di febbraio».