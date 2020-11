«Siamo in una fase di stabilizzazione, ma gli ospedali restano sotto pressione»

Ospedalizzati - Un terzo grafico mostra i nuovi pazienti ospedalizzati. Durante l'estate non c'erano praticamente più ricoveri, poi c'è stato un buon picco. «Ora i nuovi ricoveri sono stabili, ma non è per forza un buon segno perché la pressione sugli ospedali rimane importante», ha ammonito Merlani. Durante la prima ondata i ricoveri sono stati in tutto 933, nella seconda (fino alla scorsa domenica) sono 881. «Siamo ancora in cima all'Altopiano ma abbiamo già quasi raggiunto il numero della prima ondata». L'età dei ricoverati è simile, anche se nella seconda ondata c'è stato un leggero aumento dell'età media.

Il numero di nuovi ospedalizzati è piuttosto stabile, ma non è così per le cure intense. «Non è da escludere che le terapie intensive verranno messe ancora più sotto pressione». Se il numero di letti al momento non preoccupa più di tanto, così non è per il personale medico, «che dev'essere molto ben formato, ma non può essere clonato», ha detto Merlani. Affermando che l'intenzione è quella di non chiudere altri reparti. «Bisognerà però trovare un equilibro».