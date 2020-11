«Siamo vicini al picco, ma non abbassiamo la guardia»

Centotrenta nuove persone positive, diciannove ricoveri e otto decessi. Sono questi i più recenti numeri relativi alla diffusione del virus in Ticino. Si tratta di dati relativi a domenica, che di solito sono più bassi. Ma osservando gli ultimi quattordici giorni, si constata un rallentamento. «Non c'è più stata alcuna crescita esponenziale. Non siamo ancora in fase di discesa, ma probabilmente siamo vicini al picco» ha affermato, oggi in un incontro coi media, il medico cantonale Giorgio Merlani.

Il medico preferisce comunque parlare di una “collina”: la cima sarà piuttosto piatta e la discesa lenta. «Abbiamo davanti a noi ancora tre o più mesi di temperature invernali, in cui passiamo più tempo in luoghi chiusi: se cominciamo a dimenticare le buone abitudini che abbiamo imparato, il rischio di un secondo picco è elevato». L'invito è quindi di non abbassare la guardia. Anzi, Merlani rinnova l'appello alla popolazione: «Se avete sintomi, fatevi testare». È infatti fondamentale identificare i malati.

Virus sul territorio, anche negli ospedali - Il virus è nel frattempo nuovamente presente su tutto il territorio e non è più possibile determinare il luogo di contagio. «Non ci sono situazioni in cui si verificano più contagi che in altre» osserva ancora Merlani. Anzi, il medico ricorda che ci sono focolai anche negli ospedali. Pertanto va prestata particolare attenzione alle misure e alle norme igieniche, anche e soprattutto quando ci si reca in visita in strutture sanitarie o case anziani. In queste ultime avviene un terzo dei decessi, ha sottolineato Merlani.

La popolazione «ha capito» - La popolazione comunque ha capito che la situazione è cambiata: si rileva un calo della mobilità come pure degli incontri. È così anche per il servizio di contact tracing che attualmente deve mettere in quarantena meno di due persone per ogni malato (il valore è pari a 1,89), come ha spiegato Marina Lang, responsabile del dispositivo.

Contact tracing rinforzato - Con l'aumento dei casi, il contact tracing ha subito dei ritardi. Ma ora lo strumento è stato rafforzato, con 44 assunzioni. Al momento il dispositivo conta su una squadra di cinquanta collaboratori attivi sette giorni su sette e in grado di evadere 300-320 casi al giorno, di cui due terzi entro le 24 ore e il resto entro 48. Lang invita comunque le persone positive a stilare una lista delle persone incontrate.