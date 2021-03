«Non abbiamo ancora abbastanza vaccini»

Covid lungo

«Il Long Covid contiene molti sintomi diversi», spiega Puhan. Secondo uno studio ginevrino, il 32% delle persone colpite ha ancora almeno 1 sintomo dopo 6 settimane. Uno studio di Zurigo afferma che dopo 6 mesi il 26% non si è ancora ripreso. Tuttavia non è ancora chiaro come il Long Covid influenzerà nel lungo termine la popolazione. Sono attualmente in corso ulteriori studi.