«Dobbiamo fare tutti la nostra parte contro il coronavirus»

Sui social media si discute molto di coronavirus. E non mancano le critiche. La infastidisce?

Berset: «Lo capisco. E forse è una situazione che si è venuta a creare anche per il fatto che in molti sono stufi di questa situazione. Ma sappiamo come funzionano i dibattiti in Svizzera. Sono anche convinto che molte persone vedono che la strada che stiamo seguendo è quella giusta per fare meno danni possibili. Comunque le critiche cambiano: fino ad alcune settimane fa si diceva che non ci vuole un obbligo di mascherina. E ora si dice che le misure non sono abbastanza severe. Il nostro lavoro è di trovare il compromesso».