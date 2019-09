La Turchia confisca il passaporto di una basilese. Il DFAE: «Una pratica illegale»

ZURIGO - Alcuni funzionari del governo turco hanno sequestrato il passaporto di una basilese di 33 anni presso il consolato turco a Zurigo. Nata e cresciuta a Basilea, questa donna di origine curda si era recata al consolato in agosto per una semplice formalità burocratica, scrive oggi il SonntagsBlick.

Ma i dipendenti le hanno confiscato il passaporto, sostenendo che in Turchia era in corso un procedimento penale contro di lei. Il suo avvocato in Turchia ha scoperto che era ricercata per propaganda terroristica.

Secondo la basilese, si tratta di un'accusa assurda, non fa che criticare di tanto in tanto la politica dell'attuale presidente Recep Tayyip Erdogan sui social network. La pratica della Turchia di ritirare i passaporti ai suoi cittadini è già ben nota in Germania o in Austria.

Primo caso in Svizzera - In Svizzera, si tratta del primo caso di questo genere. Un portavoce del DFAE ha dichiarato al giornale che l'autorità emettrice del paese d'origine dei cittadini interessati è responsabile del rilascio e del ritiro dei passaporti.

La pratica delle autorità turche, tuttavia, non è davvero consentita. È legalmente consentito ritirare un passaporto se una persona costituisce una minaccia diretta alla sicurezza del paese. Ma questa regola non si applica ai residenti in Svizzera. Inoltre, la giovane donna non ha ricevuto una copia del suo passaporto o una giustificazione scritta per la misura. Neanche questo è legale. Secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli interessati devono essere informati per iscritto della base giuridica sulla quale la loro libertà viene violata.

Senza nazionalità - La donna ora è praticamente apolide. Le sue vacanze a lungo programmate in Thailandia hanno dovuto essere annullate. Senza passaporto non può salire a bordo di un aereo. E il passaporto mancante potrebbe diventare un problema anche quando dovrà rinnovare il proprio Permesso C.