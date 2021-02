Donna in coma partorisce una bambina

Una donna brasiliana ricoverata in rianimazione per le complicazioni del Covid-19 ha partorito una bambina mentre era in coma ed ha visto sua figlia al risveglio, dopo 19 giorni.

Danubia Leida, avvocato di 38 anni, ha partorito in un ospedale di Chapeco, nello stato meridionale di Santa Catarina, con un parto cesareo alla 35/a settimana con il consenso del marito. La bambina, chiamata Maria Luiza, sta bene ed è già guarita dal Covid.

Il parto è avvenuto lo scorso ottobre ma è balzato alle cronache solo oggi, quando Danubia ha ringraziato pubblicamente i medici dell'ospedale sui social.

«Le mie condizioni sono peggiorate in maniera repentina, sono finita in terapia intensiva per una trombosi polmonare. Al risveglio dal coma, dopo 19 giorni, la prima cosa che ho fatto è stata mettere la mano sulla pancia: pensavo di aver perso la bambina, non mi sono resa conto che mia figlia era nata con un parto cesareo. L'ho potuta vedere solo in videochiamata perché ero ancora positiva», ha raccontato la donna al sito G1.



ats ans