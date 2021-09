In risposta agli articoli di questo settembre 2021 che potete leggere qui scriviamo una lettera immaginaria ma dal cuore a tanti proprietari ticinesi…

Caro Proprietario di un immobile in Ticino nell’anno 2021,

Come senz’altro Lei saprà bene, quando si avvicina un problema è molto facile lasciarsi sviare dalla narrazione dominante senza considerare entrambe le facce, le sfaccettature e le innumerevoli zone d’ombra della stessa medaglia.

Ma sicuramente Lei, esimio Proprietario, non avrà bisogno di sentirsi dire una simile banalità.

Quindi saprà altrettanto bene che non ci si può mai davvero fidare di chi lamenta un problema senza poter offrire o nemmeno pensare a una soluzione.

Perché si sa, è molto facile lamentarsi, ci piace così tanto farlo, ma è altrettanto difficile pensare, è così faticoso cercare, innovare.

In breve, offrire alternative.

La situazione, non c’è bisogno di dirlo, è quella che è. Lo sappiamo tutti.

Si costruisce tanto, si affitta meno. Molto meno.

Tuttavia, come disse quel tale, se davvero Lei è così ansioso di trovare un responsabile a questo annoso problema, altro non dovrà fare che guardare dentro lo specchio.

Perché diciamolo, la domanda c’è.

Ma le persone sono esigenti, le necessità di chi cerca non devono essere sottovalutate.

La domanda c’è, ma va coccolata.

E la coccola è un’attività a tempo pieno.

Lei avrà sicuramente altro di cui occuparsi e ragionevolmente non avrà spazio vitale per dedicarsi alle necessità dei cacciatori di case, i quali hanno - giustamente - bisogno di attenzione, di ascolto, di sentirsi a proprio agio nel mondo sconfinato e grigiolino e indefinito e sconosciuto del mercato.

L’arte di rendere appetibile e accogliente un immobile che sia all’altezza delle più alte aspettative non si impara da un giorno all’altro, e proprio per questo esistono dei professionisti - guardi un po’ - fatti apposta per Lei che le permetteranno di pensare ai suoi affari in tranquillità senza mai più temere il fantasma dello sfitto.

TiAffitto

All’altezza delle aspettative e oltre.

Un affettuoso saluto, i Suoi cacciatori di sogni immobiliari per cacciatori d'immobili da sogno.