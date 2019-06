“Ricomincio a settembre”, ma siete sicuri che sia una scelta giusta?

Partiamo con il presupposto che chi pratica fitness con continuità e seriamente sa che è corretto continuare ad allenarsi anche nel periodo estivo!

Primo motivo: tra tutti è “la salute”. È dimostrato da molti studi che praticare attività fisica costante aiuta a prevenire l’insorgere di patologie cardiovascolari, ipertensione, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia, obesità e soprappeso, diabete di tipo 2, osteoporosi, ansia, depressione e insonnia.

Secondo motivo: esiste una forte variazione ormonale nel corso dell'anno. Responsabile di questo meccanismo è il cosiddetto "orologio interno", una sorta di centro di controllo che regola i nostri ritmi biologici. Nei mesi invernali l'organismo umano produce maggiori quantità di cortisolo, un ormone che favorisce l'accumulo di grasso soprattutto nella regione addominale.

Perchè avviene ciò?

Perchè é una delle proprietà del tessuto adiposo è quella di fungere da vero e proprio isolante termico, proteggendo il corpo dalle rigide temperature esterne. Questa funzione era essenziale per l'uomo primitivo ed è stata ereditata e spiega, almeno in parte, il fenomeno per cui si tende ad ingrassare soprattutto durante i mesi invernali.

Cosa avviene in Estate?

Nei mesi estivi si assiste invece ad un picco di secrezione degli ormoni anabolici (GH E TESTOSTERONE). Il GH, detto anche ormone della crescita o somatotropina, ed il testosterone, sono ormoni lipolitici e favoriscono pertanto lo smaltimento del grasso corporeo in eccesso. Inoltre il testosterone, l'ormone maschile per eccellenza, ha tra le sue tante funzioni quella di stimolare la libido in entrambi i sessi. Un aumento degli stimoli sessuali in questo periodo aveva lo scopo di far nascere la prole nove mesi dopo e cioè in primavera e prima estate, periodo nel quale la disponibilità di cibo era superiore.

Terzo motivo: smettere di allenarsi significa quasi automaticamente perdere i risultati che si sono conquistati duramente nel tempo. Questo è il terrore di tutti quelli che hanno faticato e raggiunto un obiettivo di forma psico-fisica sperata! Nei mesi estivi, dove sono più frequenti uscite, aperitivi e cene, un allenamento costante, riesce a bilanciare gli sgarri inevitabili che la bella stagione comporta!

Quarto motivo: molte persone preferiscono in estate svolgere attività all’aperto, ed è uno stile di vita assolutamente consigliabile; però bisogna fare attenzione a svolgere un tipo di lavoro che sia effettivamente allenate, per questo motivo è raccomandabile praticare attività in maniera assistita in palestra o con un trainer che ha le competenze per consigliare un allenamento adeguato alle esigenze di ogni individuo, anche nell’ottica della prevenzione degli infortuni.

Ovviamente, una cosa molto importante, per allenarsi efficacemente con il caldo è opportuno modificare leggermente l’alimentazione: piuttosto che assumere grandi quantità di proteine, utili per la massa muscolare, si dovranno prediligere piuttosto degli alimenti ricchi di sali minerali, per compensare l’elevata sudorazione a cui si è stati soggetti.

Uno stile di vita sano è alla base del nostro stato di salute. Per cui anche d’estate avere cura del proprio corpo contribuisce a mantenere lo stato di benessere psicofisico che l’attività fisica sa regalare!

Volete sapere di più su i vantaggi di allenarsi in estate o come continuare, anche nei mesi più caldi, il vostro work-out nella maniera più efficace possibile?

Tutti i nostri Trainers vi aspettano all’A-CLUB! Approfittate dello speciale “Abbonamento SU MISURA”, a soli CHF 4.- al giorno, pensato proprio per permettervi di continuare ad allenarvi d’Estate prima delle meritate vacanze, inoltre siamo pronti a preparare per ognuno di voi uno speciale programma di allenamento da eseguire anche in vacanza… per non perdere le buone abitudini!

A-CLUB Fitness & Wellness _ Via Campo Sportivo 6942 Savosa Info: 091 966 13 13 _ info@a-club.ch

A cura di Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

Visita la nostra pagina Facebook A-CLUB