A Lugano Marittima anche l’essenza dell’estate

«Posso dire che una serata senza cocktail non ha un grande senso, è una sorta di ciliegina sulla torna, quel qualcosa di magico che è parte indelebile delle nostre serate estive. Nella nostra mente tutti custodiamo il “nostro” cocktail preferito, ma è consigliato qualche volta provare nuovi gusti, nuove essenze. Abbiamo diverse proposte che abbracciano tutti i gusti, anche i più singolari, poi esiste sempre la variabile, nel senso che possiamo inserire qualche nuovo ingrediente in cocktail già esistenti. I clienti apprezzano, i clienti sono stupendamente conquistati da tutto quello che offre l’Antica Osteria del Porto, dai suoi piatti preparati con passione e maestria dallo chef Domenico Rezza, appunto ai cocktail, tutto qui è speciale... Non è da molto che sono a Lugano, ma da quel che ho sentito a parte la pandemia, non sono tanti anni che esiste Lugano Marittima, è curioso ma allo stesso tempo come spesso si dice, meglio tardi che mai. Una trovata che in Ticino non ha paragoni».